KROS napreduje. Rebranding pre novú éru podnikania

(Zdroj: KROS)

Jednoduchosť, zrozumiteľnosť a digitálny mindset. Presne to prináša rebranding spoločnosti KROS, ktorá pomáha firmám, podnikateľom a účtovníkom už tri desaťročia. Nový vizuál, zrozumiteľné názvy produktov a priateľský tone of voice sú odpoveďou na to, ako sa mení svet podnikania a ako naň značka KROS reaguje s rešpektom, ale aj odvahou.