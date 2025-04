The Curly Simon & Meowlau X Val ukončia spoločné turné koncertom v Bratislave

(Zdroj: Lousy Auber)

Po viac ako mesiaci na cestách sa spoločné turné The Curly Simon a Meowlau x Val blíži do finále. Posledná zastávka sa uskutoční 4. apríla v bratislavskom klube Kácečko, kde obaja interpreti predstavia to najintímnejšie i najdivokejšie zo svojej tvorby.