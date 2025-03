Medicína inak, to je príbeh úspechu FRAIS a Pain Clinic

(Zdroj: FRAIS a Pain Clinic)

Pred 23 rokmi chceli lekári Vanda a Ireneusz Przewlocki robiť zdravotníctvo na Slovensku inak, založili preto v Bratislave súkromné centrum, dnes známe ako FRAIS a Pain Clinic s viac ako 40 tis pacientmi. Ich krédom je od začiatku, vcítiť sa do role pacienta a snažiť sa s ním pracovať tak, aby mu boli poskytnuté služby, aké by oni sami chceli dostať.

Na otázky odpovedajú MUDr. Vanda Przewlocka, PhD. a MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.

Akým oblastiam medicíny sa medicínske centrum FRAIS venuje?

Venujeme sa trom hlavným smerom – liečbe bolesti, estetickej medicíne a plastickej chirurgii. Riešime aj anti-aging medicínu, ktorej cieľom je minimalizovať dopady starnutia, to sa prelína aj s estetickou gynekológiou, ktorú riešime ako jedno z mála centier. Pomáhame riešiť dôsledky starnutia alebo následky pôrodu. Riešime aj ochorenia, ktoré presahujú bežnú gynekológiu a patria do estetickej gynekológie. Ide o novú subšpecializáciu, ktorá sa rozvíja. Unikátne sú u nás aj mikrolaparoskopické zákroky, je to málo diskutovaná oblasť. Sme jedno z mála centier na Slovensku, ktoré robí tieto minimálne invazívne výkony, ako sú operácie žlčníka či apendixu, pri ktorých je rekonvalescencia oveľa rýchlejšia. A zároveň poskytujeme , špecializované ambulancie ako všeobecnú medicínu, urológiu, dermatológiu > https://www.frais.sk/o-klinike/ .

Čo presne zahŕňa liečba bolesti?

Liečbu bolesti v rozsahu ako robíme, sme zaviedli ako prví. Venujeme sa pacientom s akútnou a chronickou bolesťou. Najčastejšie sú to bolesti chrbta, hlavy, končatín, či iné chronické bolesti, vrátane neuropatií. > https://www.painclinic.sk/. Ako prví sme zaviedli aj inovácie v oblasti intervenčnej algeziológie – endoskopické a laserové operácie chrbtice, rádiofrekvenčné ošetrenia nervov, ktoré zaisťujú pacientom najrýchlejší návrat do plnohodnotného života.

Estetika a plastika sú veľmi žiadané služby už aj u mladých, ako hodnotíte tento trend?

Estetická medicína nie je len o botoxe a výplniach. Ide o výber najvhodnejšieho riešenia pre daného pacienta. V poslednom období sa menia požiadavky pacientov, ubúdajú absurdné požiadavky a naopak sa klienti viac zaujímajú o to, ako sa cítia vo svojom tele. Aj mladí ľudia majú záujem cítiť sa dobre, prichádzajú s problémami, ako je akné alebo vrodené deformácie, ktoré im prekážajú. Chcú ich riešiť, a to je prirodzené. Nie je to márnivosť. Táto časť medicíny je tu na to, aby pomáhala ľuďom cítiť sa pohodlnejšie vo vlastnom tele, vďaka čomu získavajú psychickú pohodu, podávajú lepší pracovný výkon a žijú kvalitnejší život. Súčasťou našich služieb je aj lekárska kozmetika, ktorá úzko spolupracuje s našou dermatologickou ambulanciou >https://www.frais.sk/ .

Vaše centrum má francúzsky názov, prečo?

Naša značka FRAIS, vyslovuje sa „FRE“, znamená vo francúzštine „sviežosť“ alebo synonymum „vitalita“, a to je presne to, čo klientom chceme dať.

