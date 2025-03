Tajná zbraň v počítači, o ktorej Slováci netušia: Šikovný AI pomocník vám môže ušetriť hodiny života

(Zdroj: Microsoft)

Písanie dokumentov, ktoré znejú profesionálne

Či už pripravujete životopis alebo oficiálny list, v aplikácii Word vám Copilot pomôže vytvoriť text, ktorý zaujme na prvý pohľad. Stačí zadať niekoľko informácií a umelá inteligencia pripraví štruktúrovaný dokument s profesionálnymi formuláciami, ktoré zvýraznia vaše silné stránky. Zabudnite na hodiny strávené formátovaním a hľadaním správnych výrazov – teraz to ide jednoducho a rýchlo.

Tvorba vizuálov bez grafického vzdelania

Vďaka nástroju Microsoft Designer si vytvoríte štýlové grafické materiály bez toho, aby ste potrebovali skúsenosti s dizajnom. Od pozvánok a letákov až po darčekové poukazy – stačí si vybrať šablónu, upraviť farby, pridať text a máte hotovo. Pomôže vám tiež upraviť fotografie, odstrániť rušivé objekty alebo zvýrazniť to najdôležitejšie.

(Zdroj: Microsoft)

Práca s tabuľkami aj bez znalosti vzorcov

Ak vám doteraz Excel naháňal strach, s Copilotom ho zvládnete ľavou zadnou. Pomôže vám so spracovaním údajov, výpočtami aj prehľadným vizuálnym zobrazením v grafoch. Vytvorí napríklad rozpočet na dovolenku, prepočíta ho do rôznych mien alebo odhalí slabé miesta vo vašich výdavkoch – a to všetko bez toho, aby ste museli ovládať zložité funkcie.

Rýchle vybavovanie e-mailov bez chaosu

Po víkende alebo dovolenke sa často stretneme s preplnenou schránkou. V aplikácii Outlook vám Copilot zhrnie celé e-mailové vlákna a vyberie z nich to najpodstatnejšie. Zároveň vám navrhne odpovede, ktoré môžete rovno odoslať, čím ušetríte drahocenný čas. Hodí sa aj pri každodennej komunikácii – napríklad keď potrebujete odpovedať rýchlo a bez chýb.

(Zdroj: Microsoft)

Prezentácie hotové za pár minút

Pri príprave prezentácie vám v PowerPointe stačí nahrať osnovu alebo text a Copilot už navrhne jednotlivé slidy, obrázky, rozloženie aj prechody. Ušetríte tým desiatky minút, ktoré by ste inak strávili manuálnym nastavovaním. Hodí sa to nielen v práci, ale aj pri školských projektoch alebo osobných prezentáciách.

Lepšia organizácia a prehľad v každodenných úlohách

Copilot je užitočný aj pri plánovaní a organizácii – dokáže spravovať úlohy, vytvárať zoznamy, pripomienky či rodinné kalendáre. Ak využívate Microsoft 365 naplno, pomôže vám zdigitalizovať účtenky, poznámky a dokumenty, ktoré si prehľadne zoradíte a kedykoľvek nájdete. Vďaka tomu bude váš digitálny aj reálny život oveľa prehľadnejší.

Ako sa k tomu dostať?

Copilot je dostupný v rámci predplatného Microsoft 365 Personal a Family, ktorý je určený pre celú rodinu. A navyše – čitatelia Topky.sk môžu využiť špeciálnu akciu: členovia Alza+ majú 25 % zľava na Microsoft 365 cez na Microsoft 365 | Alza.sk s promo kódom MSTOPKY25. Tak prečo si nespraviť život jednoduchší hneď teraz?

(Zdroj: Microsoft)

- reklamná správa -