LORD OF THE DANCE v roku 2026 oslávia 30 rokov aj na Slovensku!

(Zdroj: Lord of the Dance)

Michael Flatley chystá na rok 2026 veľkolepé turné Lord of the Dance mapujúce 30 rokov tejto slávnej írskej tanečnej skupiny na svetových pódiách. Divákmi milovaná tanečná show sa vráti aj na Slovensko a poteší svojich fanúšikov 20.novembra v Bratislave a 22.novembra v Košiciach!

Od svojej premiéry v Dubline v roku 1996 vystupovali Lord of the Dance vo viac ako tisícke arén a divadiel v šiestich desiatkach rôznych krajín na piatich svetových kontinentoch. Videlo ich vyše 70 miliónov divákov, čím sa zaradili medzi najúspešnejšie tanečné predstavenia všetkých čias a stali sa tak zhmotnením Flatleyho celoživotného kréda „Nič nie je nemožné, nasleduj svoj sen“.

(Zdroj: Lord of the Dance)

(Zdroj: Lord of the Dance)

Fenomenálna show Michaela Flatleyho nielen že predstavila írsky tanec celému svetu, ona doslova katapultovala túto umeleckú formu do hviezdnych výšin k doposiaľ nevídanému globálnemu uznaniu a hlavne hlboko do sŕdc a mysle divákov. Flatleyho Lord of the Dance oslňujú publikum jedinečnou kombináciou energií sršiaceho írskeho tanca, originálnej hudby, rozprávkového príbehu a zmyselnosti. Tajomstvo ich obrovského úspechu tkvie v tom, že oslovujú divákov po celom svete bez ohľadu na vek, pohlavie, jazyk alebo kultúrne zázemie. Táto nadčasovosť a univerzálna príťažlivosť robí z Lord of the Dance jeden zo zázrakov moderného sveta, mýtus, živú legendu. Denník Los Angeles Times predstavenie popísal ako „ukážkový a veľkolepý pohľad“, ktorý prenáša divákov do mýtických miest a uchvacuje ich srdce prepojením ladného pohybu s precízne synchronizovaným tancom a umeleckou scénografiou.

Vynovené tanečné čísla, dokonalé vizuálne technológie i zvuk, efektný svetelný park, prekrásne kostýmy, nová hudba skladateľa Gerarda Fahyho a 40 najtalentovanejších mladých umelcov z celého sveta pod priamou režijnou taktovkou tanečného génia Michaela Flatleyho - to sú Lord of the dance 2026.

(Zdroj: Lord of the Dance)

(Zdroj: Lord of the Dance)

„Nemôžem sa dočkať, až sa Lord of the Dance vráti v roku 2026 na európske pódiá. Mám pocit, že je to najdôležitejšie turné v našej 30-ročnej histórii! Umenie je nenahraditeľné. Dúfam, že ľuďom pozdvihneme náladu a vrátime im úsmev do tvárí.“

Akonáhle raz zažijete Lord of the Dance, už nikdy sa v írskom tanci neuspokojíte s ničím menším. V roku 2026 dvakrát aj na Slovensku: 20.novembra o 19:00hod. V bratislavskej TIPOS Aréne a 22.novembra v košickej STEEL Aréne.

Vstupenky v predaji už dnes v sieti PREDPREDAJ.SK.

(Zdroj: Lord of the Dance)

(Zdroj: Lord of the Dance)

- reklamná správa -