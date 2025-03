Väčší výber, lepší výsledok: viacero druhov laserovej operácie očí a ich kvalita

(Zdroj: Neovizia)

Veľká selekcia s prvotriednou technológiou

Prehľad o očnej klinike, ktorú chcete navštíviť, je dôležitým krokom k dosiahnutiu vášho vysneného zraku. Renomovaná očná klinika NeoVízia ponúka niekoľko možností laserového zákroku. Operačné metódy sa líšia spôsobom, akým sa sprístupňuje rohovka. Jednou z populárnych možností je metóda SMILE (NeoSMILE PRO, NeoSMILE 3D, SMILE, ReLEX SMILE), ktorá využíva najmodernejší femtosekundový laser VISUMAX 800. Ide o najprecíznejšiu laserovú operáciu, pri ktorej necítite bolesť počas zákroku, ani po ňom. Na druhý deň po operácii môžete ísť do práce alebo sledovať televíziu. „Metóda NeoSMILE PRO v sebe spája to najlepšie z doterajších laserových postupov. Som hrdý na to, že sme s naším tímom priniesli na Slovensko aktuálne tú najšetrnejšiu a najpresnejšiu 3. generáciu laserových zákrokov," hovorí majiteľ a spoluzakladateľ očnej kliniky NeoVízia, Petr Kocian.

Každá metóda má odlišný postup

Keďže dioptrické chyby často sprevádzajú iné parametre alebo zdravotné problémy, jeden typ operácie nedokáže efektívne pomôcť každému pacientovi. Pri operácii SMILE laser v hĺbke rohovky separuje tenkú vrstvu tkaniva, ktorú chirurg následne vyberie cez malý otvor v rohovke. Metóda FemtoLASIK má odlišný postup, pri ktorom operatér vytvorí na povrchu oka ochrannú lamelu (flap) so špeciálnym okrajom. Jemne ju odklopí a vykoná laserovú operáciu s excimerovým laserom a následne lamelu opäť zaklopí. Aj keď má tento postup odlišnosti od SMILE, operácia je tiež bezbolestná a bezpečná. Na druhý deň väčšina pacientov dokáže v pokoji pracovať a o 2–3 týždne sa vrátiť k športovým aktivitám. „Bezbolestnú operáciu touto metódou som podstúpil aj ja a môj nový zrak mi do života priniesol novú slobodu, pohodlie a precíznosť pri práci očného chirurga“, hovorí lekár a primár očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči.

Na mieru a precízne

To akú metódu vyberie váš očný lekár na predoperačnom vyšetrení, závisí od rôznych faktorov. Keďže v NeoVízii vykonávajú detailné vyšetrenie, ktoré trvá až 3 hodiny, môžete sa spoľahnúť na prvotriednu kvalitu. Výber metódy laserovej operácie ovplyvňujú parametre ako hrúbka rohovky alebo výška dioptrií. „PRK / LASEK je vhodný pre pacientov s tenšími rohovkami a s nižšími dioptriami,“ hovorí očná lekárka a chirurgička, MUDr. Adriana Smorádková. Pooperačný priebeh sa líši v závislosti od toho, aký zákrok podstúpite. V NeoVízii majú individuálny prístup ku každému pacientovi, takže budete mať dosť priestoru na otázky a zistenie informácií o celom procese.

Očná lekárka a chirurgička MUDr. Smorádková (Zdroj: Neovizia)

Nezabudnite sa objednať na vstupné vyšetrenie u oftalmológa, ktorý vám priblíži vaše možnosti riešenia očnej chyby. Renomovaná očná klinika NeoVízia má ambulancie v Trnave a v Ružomberku a očné kliniky v Bratislave a v Poprade.

