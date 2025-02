Ako znejú známe hity Queen v jazzovej podobe? Elisabeth Lohninger vám to predvedie už o pár dní aj na Slovensku

(Zdroj: Christopher Drukker )

Už v utorok, 4. marca sa o 19:00 predstaví v Devíne speváčka Elisabeth Lohninger, ktorá so svojou sprievodnou skupinou odela známe hity rockových legiend Queen do jazzového šatu.

Queen v jazovom jazyku

Queen v jazzovom podaní: Odvážne? Jasné. Bláznivé? Stavte sa! Elisabeth Lohninger, ktorú tlač ospevuje ako „Kate Bush of Jazz“, sa neštíti prekračovať hranice, aby vytvorila hudbu, ktorá je prekvapivá, svieža a odlišná. So svojím zamatovým, temným altovým hlasom predstavuje vokálny protiklad frontmana Queen Freddieho Mercuryho. Ale presne preto to funguje – tajná prísada, vďaka ktorej známe texty zažiaria v novom svetle.

Pieseň We Are The Champions:

V spolupráci so svojím partnerom, klaviristom Walterom Fischbacherom, vytvorila sériu hudby plnú štadiónových hymien (We Are the Champions), ako aj neznámych objavov (Cool Cat) – každá je podávaná s ostrým zameraním na texty, každý doznieval do svojej podstaty a každý bol napísaný na mieru pre jazzového speváka.

Vstupenky sú dostupné na Predpredaj.sk

Hudba nepozná hranice

Všetko to začalo rakúskou ľudovou hudbou. Vášnivá láska k hudbe Elisabeth Lohninger v kombinácii s túžbou po slobode a nezávislosti priviedla do New Yorku a k jazzu. Vystúpeniami v džezových kluboch, koncertných sálach a na pódiách medzinárodných džezových festivalov sa ukázala ako silný a nepolapiteľný talent.

Jej lyrický altový hlas je šitý na mieru, aby vyjadril nespočetné množstvo farieb a odtieňov ľudského stavu. Nedávne albumy ako Soul Garden a Eleven Promises ukazujú jej dobrodružného ducha a hlbokú lásku k piesni. Vzlietne, rozbúši srdce dokorán a vtiahne poslucháča do seba – je to pozvanie žiť autenticky a milovať s opustenosťou.

Pieseň Love of my life

Fanúšikovia aj tlač sú nadšení z jej "vokálnej akrobacie" a jej "mnohostranného hlasu" a z jej schopnosti využiť svoj "neuveriteľný hlasový rozsah na očarenie svojho publika, vtiahnuť poslucháčov do svojich príbehov a piesní."

Jej hudba, hoci má korene v jazze, sa vymyká žánrovej definícii. Štýl slúži piesni. Jej piesne sú hlboké. A v Elisabethinej knihe je to všetko, na čom skutočne záleží.

Elisabeth Lohninger, ktorá dlhé roky nazývala New York svojím domovom, prekvitá v napätí medzi týmto často ohromujúcim mestom a pokojnejším životom jej rakúskeho pôvodu. Svoj pravý domov však nachádza na mieste, kde sa dotýkajú kontrasty a protiklady. Kde môže existovať prekrývanie medzi tým, čo je, a tým, čo je možné. Výsledok? Hudba, ktorá nie je ničím iným ako hlboko originálna.



