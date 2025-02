Hrdina, ktorý nenosí plášť

(Zdroj: Vitar)

Selén je esenciálny minerál, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní správneho fungovania vášho tela. A keď hovoríme o tele ako o celku, nehovoríme to preto, lebo by sa nám chcelo fabulovať a zavádzať vás. Hoci o ňom nepočujete tak často ako o vitamíne C alebo D, prínos selénu zďaleka nie je zanedbateľný. Tento nenápadný, no nutrične významný prvok má vplyv takmer na všetko – podieľa sa na správnom fungovaní vášho imunitného systému a má vplyv aj na štítnu žľazu.

Máš nedostatok selénu! Prosím?

Začínajú sa na vás ukazovať prvé a nezanedbateľné známky starnutia? Možno je to preto, lebo vám chýba selén. Pôsobí ako silný antioxidant, ktorý chráni bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Voľné radikály sú nestabilné molekuly, ktoré môžu pochádzať zo znečistenia, UV žiarenia, ale bývajú aj dôsledkom nie príliš zdravého životného štýlu. Môžu spôsobiť oxidačný stres, čo vedie k rôznym zdravotným problémom, ako sú srdcovo cievne choroby, rakovina a postupné slabnutie sviežej, rýchlej a duchaprítomnej mysle. Selén pomáha neutralizovať voľné radikály, čím vám vlastne dosť výdatne pomáha s vplyvmi prostredia a životného štýlu a pracuje na tom, aby vaše bunky boli silné a zdravé.

Okrem svojich antioxidačných vlastností je selén nevyhnutný aj pre:

Podporu imunitného systému: Selén posilňuje váš imunitný systém. Zvyšuje počet bielych krviniek, ktoré sú nevyhnutne potrebné v boji proti infekciám a chorobám. Výskumy ukazujú, že ľudia s vyššími hladinami selénu majú rýchlejšiu a efektívnejšiu imunitnú odpoveď – čo v preklade znamená, že imunita dobre nasýtená selénom je spokojná imunita, ktorá s úsmevom a bez reptania urobí obratom svoju prácu.

Táto žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá sídli vo vašom hrdle obsahuje najvyššiu koncentráciu selénu vo vašom tele. Tam sa totiž dejú tie najväčšie divy - selén sa v štítnej žľaze premieňa na selenoproteíny, ktoré sú potrebné na reguláciu hormónov štítnej žľazy a udržiavanie jej zdravého fungovania. Reprodukčné zdravie: Túžite sa stať rodičmi? Nehovoríme, že selén je čarovná palička, ktorý vyrieši všetky problémy- no ukazuje sa, že má vplyv aj na reprodukčné zdravie. Tým, že chráni pohlavné bunky tak, ako ostatné bunky tela pred oxidačným poškodením, môže mať vplyv aj na ich vitalitu. Tí, čo plánujú počať potomka by mohli po konzultácii s lekárom pridať k snaženiu sa aj užívanie selénu.

Túžite sa stať rodičmi? Nehovoríme, že selén je čarovná palička, ktorý vyrieši všetky problémy- no ukazuje sa, že má vplyv aj na reprodukčné zdravie. Tým, že chráni pohlavné bunky tak, ako ostatné bunky tela pred oxidačným poškodením, môže mať vplyv aj na ich vitalitu. Tí, čo plánujú počať potomka by mohli po konzultácii s lekárom pridať k snaženiu sa aj užívanie selénu. Funkcia mozgu: Selén má okrem iného schopnosť znižovať oxidačný stres, čo pôsobí podobne pozitívne, ako na ostatné bunky tela, aj na bunky mozgu. Selén by mohol pri pravidelnom užívaní zlepšiť napríklad pamäť alebo koncentráciu.

Plný tanier selénu

Keby ste si mali predstaviť ideálnu porciu selénu, skúste si ju zhmotniť ako misu plnú veľkonočných dobrôt. Nie, nesnažíme sa vám povedať, že selén nájdete v údeninách. No zásobiť sa ním počas Veľkej noci môžete, pretože ho obsahujú vajcia a taktiež hovädzie, kuracie a morčacie mäso. Nájdete ho aj v morských rybách a plodoch – obsahuje ho losos, tuniak či sardinky. Z doplnkových zdrojov spomenieme semená slnečnice a najvyššiu koncentráciu selénu obsahujú para orechy. Nevieme si však úplne predstaviť, koľko by ste ich museli zjesť, aby bolo selénu dosť. Skôr je možné, že by to zamávalo vašim rozpočtom, ako hladinami tohto nutrientu vo vašom organizme.

Podľa zloženia svojho jedálnička si viete aspoň zhruba predstaviť, či patríte medzi tých, ktorí dokážu v potrave prijať dostatok selénu alebo nie. V prípade, že sa o jeho hladiny vo svojom organizme obávate, alebo len máte potrebu posilniť si imunitu, stojí za zváženie užívať selén vo forme výživového doplnku. S výživovým doplnkom zároveň získate istotu, že prijímate presne také množstvo, aké vaše telo na správne fungovanie potrebuje. Maxi Vita Selén, zinok + vitamíny C a E sú kokteilom, ktorý vám pomôže v zdraví a sviežo prežiť posledné chladné dni, ktoré nás ešte počas tejto nekonečnej zimy čakajú. Z užívania selénu v kombinácii s vitamínom E budú profitovať okrem buniek chránených pred oxidatívnym stresom aj vaše vlasy a nechty a okrem ostatných vecí, ktoré musíte riešiť môžete tému škodlivého vplyvu prostredia a oxidatívneho stresu na svoj organizmus vypustiť vďaka nenápadnému hrdinovi, ktorý nenosí plášť.

