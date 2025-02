Soulová a R&B hviezda Macy Gray sa po rokoch vracia do Bratislavy

R&B/soulová speváčka, skladateľka, hudobníčka a hudobná producentka Macy Gray sa vracia po rokoch opäť do Bratislavy! V rámci svojho turné k 25. výročiu debutového albumu „On How Life Is“ vystúpi jedna z najväčších svetových popových vokalistiek v Majestic Music Clube (MMC) v sobotu 14. júna 2025 a prednesie svoje najväčšie hity.

Macy Gray, známa svojim výrazným, chrapľavým hlasom, je jednou z najznámejších vokalistiek súčasnosti. Svoj trojnásobne platinový debutový album „On How Life Is“ vydala v roku 1999 a teraz si pripomína veľké výročie špeciálnym slávnostným turné, ktoré ju privedie späť do Bratislavy. Hoci svoju kariéru začala písaním piesní pre kamaráta, vydanie jej debutového albumu a jej počiatočné vystúpenia rýchlo odhalili, že sa zrodila nová hviezda. Čoskoro zaujala milióny fanúšikov po celom svete, pričom album získal viacero platinových ocenení. Výnimočná skladba „I Try“ ju katapultovala k ešte väčšej sláve a získala jej množstvo ocenení. Okrem toho, že sa objavila v mnohých filmoch, či televíznych seriáloch a umiestnila sa na vrchole rebríčka Billboard. Album „On How Life Is“ priniesol aj ďalšie dva veľké hity „Still “ a „Why Did't You Call Me“, ktoré oslávi s fanúšikmi po celom svete na tomto turné. Bola päťnásobným nominantom na GRAMMY®, získala cenu GRAMMY® za najlepší pop vokálny výkon v roku 2000 za svoju ikonickú pieseň „I Try“ a získala dva tituly BRIT AWARDS.

Počas svojej slávnej kariéry Macy Gray spolupracovala s významnými hudobníkmi ako Fatboy Slim a Black Eyed Peas. Na jej druhom štúdiovom albume „The Id“ sa podieľali John Frusciante z Red Hot Chili Peppers a Erykah Badu v skladbe „Sweet Baby“. Objavila sa aj na albume Carlosa Santanu s piesňou „Amoré (Sexo)“. Macy Gray prispela piesňami do mnohých filmových soundtrackov, pričom jedným z najpopulárnejších je "Cell Block Tango / He Had It Comin'" z filmu Chicago. Okrem svojho charakteristického hlasu zanechala Macy na hudobnej scéne stopu svojou neuveriteľnou citlivosťou, lyrickým talentom a experimentovaním popierajúcim žánre. Hoci je najznámejšia pre svoj soul a R&B zvuk, často do svojej hudby pripája prvky retro disca a hip-hopu, čím dokazuje, že umenie nepozná hranice. Počas svojej kariéry trvajúcej viac ako dve desaťročia vydala viac ako 20 albumov. Jej druhý album „The Id“ obsadil prvé miesto v rebríčkoch, zatiaľ čo neskoršie hity ako „When I See You“ z „The Trouble with Being Myself“ (2003), „The Beauty in the World“ a „Lately“ z albumu „The Sellout“ (2010) zostávajú obľúbenými u fanúšikov. Kráľovná soulu vydala svoj ostatný album „The Reset“ v roku 2023.

Plne formovaná, viacvrstvová umelkyňa má za sebou dve desaťročia svojej slávnej kariéry a naďalej je na turné a vypredáva miesta takmer v každom kúte sveta.

V sobotu 14. júna ju môžete naživo zažiť aj v bratislavskom hudobnom klube MMC (Majestic Music Club) pri oslavnom turné prvého albumu On How Life Is 25th Anniversary Tour.

Buďte pri tom aj Vy! Vstupenky nájdete v sieti PREDPREDAJ.SK .

- reklamná správa -