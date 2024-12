IQOS ILUMA v limitovanej edícii ako skvelý tip na bezdymový darček

(Zdroj: PMI)

Vianoce nám pomaličky klopú na dvere a s nimi prichádza aj dilema, čo dať dospelému fajčiarovi či fajčiarke pod stromček a zároveň nepokaziť vianočnú idylku cigaretovým dymom. Skvelým tipom pre dospelého fajčiara môže byť nová limitovaná edícia bezdymového zariadenia IQOS ILUMA, ktorá je v predaji od 2. decembra 2024.

Limitovaná edícia IQOS by Steve Aoki je skutočne originálna. Bola vytvorená pri príležitosti 10. výročia značky. Odráža výnimočnosť technológii a inovácií, ale aj farebnosť a dizajn. Vznikla v spolupráci s celosvetovo uznávaným DJ-om Stevom Aokim.

Hudobný producent je známy svojou energickou hudbou, láskou k inováciám a schopnosťou spájať ľudí. „Pre väčšinu ľudí som proste DJ, ale skôr mám pocit, že ma charakterizuje umenie nadviazať kontakt s ľuďmi prostredníctvom svojej vášne,“ priznáva majster elektronickej hudby. Jeho nezameniteľný štýl ukazuje, ako sa dá prepojiť hudba, módny dizajn a moderné technológie. „Víziu IQOS vidím ako progresívnu, inovatívnu a zároveň veľmi inšpiratívnu,“ hovorí Steve Aoki, ktorý dáva podľa vlastných slov prednosť budúcnosti bez dymu. Hovorí, že svet sa dá rozžiariť kreativitou a originalitou a dôkazom toho je i spolupráca s IQOS. „Som nadšený, že sa môžem podeliť o svoju úplne novú spoluprácu s IQOS. Je to naozaj krásny produkt. Strávil som veľa času s dizajnérmi, aby produkt naozaj vytváral dojem, že ste na mojom koncerte. Jedným z mojich obľúbených detailov je meno Aoki, ktoré svieti v tme a vyzerá nádherne,“ opisuje americký hudobník túto spoluprácu.

(Zdroj: PMI)

Doprajte si vianočnú bezdymovú pohodu

Špeciálne upravený dizajn limitovanej edície je plný kontrastných a jasných farieb s ikonickým logom svietiacim v tme a taktiež inšpirovaný Stevovou myšlienkou, že svet rozžiarime len tak, keď sa podelíme o svoju vnútornú farebnosť. Spomeňme nielen jedinečný dizajn, ale aj technológiu indukčného nahrievania, ktorá tabak nespaľuje, ale nahrieva ho zvnútra. Pri používaní zariadenia tak vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym. Taktiež nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok.

(Zdroj: PMI)

Dve zariadenia na výber:

IQOS ILUMA MID a IQOS ILUMA ONE

IQOS ILUMA MID ponúka kontrast medzi tlmenou čiernou a žiarivo zelenou farbou. Čierny kryt je mäkký na dotyk, žiarivo zelené bočné dvierka zas pripomínajú kožu. Luminiscenčné „Aoki“ určite neprehliadnete. Nahrievač je vybavený jasne žiarivým zeleným tlačidlom. A nakoniec „IQOS X Steve Aoki“ zboku a hliníkový krúžok v žiarivo zelenej farbe vytvárajú decentnú grafiku. Doporučená maloobchodná cena je 59 eur.

(Zdroj: PMI)

IQOS ILUMA ONE v žiarivo žltej farbe prechádza od jasnej žltej až po pútavú čiernu farbu. To všetko v hliníkovom tele so saténovou povrchovou úpravou, ktorá je doplnená v tme svietiacim logom „Aoki“. Doporučená maloobchodná cena je 35 eur.

(Zdroj: PMI)

K štýlovému zariadeniu nemôžu chýbať jedinečné doplnky, či už je to bočný kryt, súprava ozdobných krúžkov, ale aj dekoratívny čiastočný kryt alebo cestovné puzdro. A tak vianočný darček si môžu dospelí užívatelia dokonale dozdobiť podľa seba, prípadne si pod stromčekom nájdu bohatú nádielku originálnych kúskov.

Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

- reklamná správa -