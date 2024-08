IQOS Zóna prichádza na LOVESTREAM so zábavným programom. ADONXS predstaví hudobnú novinku, Simona vtipný stand-up

Bratislavské Staré letisko Vajnory sa pripravuje na poriadnu dávku svetovej hudby. Tú si užijú návštevníci festivalu LOVESTREAM už od piatka 16. augusta až do nedele 18. augusta. A nielen to. V piatok otvára brány do novej dimenzie zábavy pre dospelých návštevníkov aj spoločnosť Philip Morris a jej IQOS Zóna. Počas troch festivalových dní je pripravený v IQOS Zóne bohatý zážitkový program, hudobne nabité sety slovenských a českých dídžejov, vtipný stand-up obľúbenej komičky Simony First, či exkluzívny nedeľný koncert Adama Pavlovčina, vrátane jeho novinky Intergalactic Rodeo powered by IQOS.