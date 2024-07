Voda, ktorá je nad zlato, a nielen v lete: V čom je výnimočná?

Aj vodu si môžete vyberať z lásky k Slovensku, prečo sa oplatí spoliehať na minerálku z našich prameňov? (Zdroj: Kaufland)

Keď vonku stúpajú teploty a pred slnkom sa schovávame do tieňa, osviežujúci dúšok vody je vtedy doslova nad zlato. Lenže nie je voda ako voda a na tom, čo si do pohára nalejete, záleží viac, než sa zdá. Špeciálne v lete, keď telo pri častejšom potení stráca minerály a potrebuje sa nimi zásobiť. A podľa čoho si vybrať tú správnu vodu? Spoľahnite sa na slovenskú minerálku. Široký sortiment vôd z domácich zdrojov nájdete v regáloch Kauflandu*, ktorý má podľa prieskumov GFK spomedzi všetkých maloobchodných reťazcov v priemere najviac vystavení slovenských výrobkov.

Slovensko je plné pokladov, tých minerálnych

Naša krajina sa môže pochváliť bohatými zásobami podzemných vôd aj minerálnych prameňov. Keď sa zistilo, že voda v Baldovciach pomáha aj ľuďom s vysokým krvným tlakom či tráviacimi ťažkosťami, jej liečivú silu začali využívať aj Baldovské kúpele, ktoré v obci neďaleko Spišského hradu vyrástli už v 18. storočí. Kedysi tunajšiu vysoko mineralizovanú vodu bohatú na vápnik aj horčík začali plniť do skla a odvážať do miest na konských povozoch, no dnes do domácností putuje z moderných výrobných liniek. Tie dokážu fľašu obľúbenej Baldovskej minerálky naplniť za osem sekúnd.

Voda z Baldoviec sa na naše stoly dostáva vďaka moderným technológiám (Zdroj: Kaufland)

„Z našich závodov v Baldovciach a Lipovciach každý deň odchádza približne 300 tisíc fliaš. Kvalita vody sa každú hodinu testuje v našom laboratóriu, ale vzorky pravidelne kontroluje aj akreditované laboratórium,“ hovorí Daniela Slabá zo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., ktorá ako riaditeľka pre environmentalistiku a bezpečnosť dohliada aj na stopercentnú kondíciu minerálnych prameňov. „Odber vody nesmie ísť na úkor prečerpania. Naše detailné výpočty vedia, koľko litrov za sekundu môžeme odobrať, aby nedošlo k znehodnoteniu kvality vody alebo k vyschnutiu prameňov,“ opisuje spôsob plnenia minerálky, ktorú spotrebitelia nájdu aj v Kauflande.

Vyhrávajú bublinky aj príchute

Obľúbený predajca potravín má v ponuke 80 minerálnych vôd, ktoré zahŕňajú sýtené, jemne sýtené aj nesýtené druhy. „Našim zákazníkom sa snažíme priniesť čo najširšiu ponuku minerálnych vôd a zaradili sme do nej až 64 druhov, ktoré pochádzajú zo Slovenska. Aj to je spôsob, ako dať príležitosť domácim dodávateľom, ktorých sa takto snažíme podporovať,“ vysvetľuje Jana Kráľová, vedúca oddelenia nákupu Nápoje v spoločnosti Kaufland. Verili by ste, že aj v tejto kategórii tovaru majú Slováci svojich favoritov? Najčastejšie vyhľadávajú bublinky v podobe perlivých a jemne perlivých minerálok, no radi si do košíka vkladajú aj vody s príchuťami.

Najviac žiadané sú citrón a pomaranč, ale najnovšie im konkuruje aj exotická pitahaya. Pri plnení ochutených druhov slovenský výrobca používa výlučne prírodný cukor do sirupov. Spolieha sa na moderné technologické postupy, vďaka ktorým takéto minerálky neobsahujú ani konzervačné látky, ani umelé sladidlá.

Dojčenská voda Kaufík sa plní v Baldovciach, jej výnimočnú kvalitu potvrdili aj české testy (Zdroj: Kaufland)

Najmodernejšie technológie majú zásluhu aj na tom, že závody v Baldovciach a Lipovciach dosahujú ročnú produkciu 65 miliónov litrov. „Takéto investície sme si mohli dovoliť aj vďaka Kauflandu, ktorý je pre nás dôležitým a spoľahlivým partnerom. Našu produkciu odoberá už vyše dvadsať rokov, takže nám umožňuje rásť," pokračuje Daniela Slabá. Fungujúce partnerstvo s obchodným reťazcom sa prenieslo aj do privátnej značky K- Z lásky k tradícii, ktorej sortiment vyrábajú výlučne domáci dodávatelia.

Kde doplniť pitný režim? Na tomto mieste

Voda z Baldoviec, ktorá obsahuje vyše 2000 minerálov, sa plní do fliaš aj ako perlivá, neperlivá a jemne perlivá minerálka K-Z lásky k tradícii, a tiež v podobe dojčenskej vody Kaufík s nižšou mineralizáciou. A tá má svoju výnimočnosť potvrdenú aj v testovaní českej relácie A dost! Keď sa v rámci Českej republiky hodnotilo 31 dojčenských a minerálnych vôd, najlepšie medzi nimi obstála voda Kaufík z radu K- Z lásky k tradícii.

„Minerálne a pramenité vody obsahujú rôzny pomer minerálnych látok a v našich predajniach si zákazníci môžu vyberať z množstva druhov, ktoré im vyhovujú aj chutia,“ dodáva Jana Kráľová zo spoločnosti Kaufland, kde sa oplatí doplniť si pitný režim. V jeho ponuke je nielen pestrý sortiment vôd, ktoré nás v horúčavách držia nad vodou, ale spoľahnúť sa môžete aj na ich slovenskú DNA. Lebo smäd sa dá uhasiť aj s láskou. S láskou k Slovensku.

*porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2023

- reklamná správa -