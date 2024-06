Leto v neónových farbách. Ako vyzerá unikátna torta inšpirovaná bezdymovou limitkou?

(Zdroj: Matúš Tóth)

Je to len pár dní, odkedy bola uvedená do predaja tohtoročná bezdymová letná limitka IQOS ILUMA Neon Purple. Určená je špeciálne pre dospelých fajčiarov, ktorí sa neboja neónových farieb a majú radi exkluzívne kúsky. Dostupná je totiž iba v obmedzenom počte kusov. No už má svoju vlastnú tortu.