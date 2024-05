dm spúšťa kampaň, ktorou bez tabu otvára verejnú diskusiu o ženskom cykle a zdraví

(Zdroj: dm drogéria)

BRATISLAVA - dm spúšťa svoju novú trojmesačnú osvetovú kampaň zameranú na starostlivosť o ženské zdravie. Jej zámerom je zvýšenie povedomia o dôležitých témach týkajúcich sa tejto starostlivosti, a to najmä ženského cyklu, ako aj odtabuizovanie tém, o ktorých sa nehovorí. V rámci kampane spolupracuje aj s odborníčkami na zdravie, a to so sexuologičkou Danicou Caisovou, s gynekologičkou Petrou Strakovou, odborníčkou na výživu Zuzanou Liškovou a profesionálnou mentálnou koučkou Zuzanou Kocúrkovou, ktoré ňou budú edukatívne sprevádzať tak zákazníkov dm, ako aj verejnosť. A keďže umenie môže hovoriť aj o témach, ktoré sa spoločnosť bojí pomenovať nahlas, súčasťou je aj umelecké dielo vytvorené umelkyňou Sashou Chaginou. Dôležitou súčasťou je aj spolupráca na projekte Dôstojná menštruácia pod OZ inTYMYta, spolupráca s organizáciou Chuť žiť a rozsiahly prieskum dm, ktorý reflektuje situáciu na Slovensku a v krajinách dm v téme menštruácia a menštruačná chudoba. Ide o prvý prieskum svojho druhu na Slovensku vôbec, pretože dáta, ktoré boli predmetom zberu, na Slovensku doteraz neexistovali.

„Sme veľmi hrdí na to, že môžeme pokračovať vo svojej snahe zvyšovať povedomie a otvárať diskusiu o ženskom zdraví a ženskom cykle. Prítomnosť odborníčok a ambasádoriek a ich podpora nám pomáhajú dosiahnuť širšiu osvetu a zabezpečiť, aby sme sa o týchto dôležitých témach mohli priamo a bez okľúk rozprávať. Preto je pre nás v našej aktuálnej kampani dôležité zdôrazniť faktory, ktoré sú pre zdravie žien obzvlášť dôležité,“ povedala Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.

Fázy novej kampane dm odzrkadľujú ženský cyklus

Tím ambasádoriek a ich osobné témy bez tabu

Dôležitou súčasťou kampane je aj tím ambasádoriek. Tie sa budú na svojich sociálnych sieťach venovať téme, s ktorou majú osobnú skúsenosť. Sú nimi:

Zuzana Vačková – menopauza;

Claudia Ďuríšek – endometrióza;

Nikoleta Vujisić – porucha príjmu potravy;

Samanta Tomkuliak – popôrodná depresia;

Dominika Bánszka – bodyshaming a sebaláska;

Katarína Balážiová „Becca“ – herpesvírus;

Michaela Kevelyová – odvaha čeliť zmenám v živote.

Dôstojná menštruácia reaguje na menštruačnú chudobu na Slovensku

Na problémy ľudí žijúcich v menštruačnej chudobe poukazuje aj projekt Dôstojná menštruácia. Zastrešuje ho organizácia inTYMYta a jeho zámerom je pomôcť všetkým, ktorí si základné hygienické potreby nemôžu dovoliť. V roku 2023 sa dm stala jeho produktovým partnerom a odvtedy plní vložkami sýtočervené menštruačné skrinky v komunitných centrách, školách a organizáciách podporujúcich ľudí v núdzi. Vložky sú aktuálne dostupné v 9 menštruačných skrinkách, sú zdarma a sú pravidelne dopĺňané. Okrem toho materiálna pomoc putuje aj do viacerých organizácií pre ľudí v núdzi naprieč Slovenskom.

V rámci spolupráce vznikla aj ďalšia podporná aktivita, keď sa dm rozhodla prepojiť túto spoluprácu aj so svojimi zákazníkmi. V júni tohto roka tak poputuje 20 centov z predaja produktov dm značky Jessa na dopĺňanie menštruačných skriniek hygienickými potrebami, vďaka čomu vznikne na Slovensku ďalších 6 menštruačných skriniek.

Sasha Chagina opäť prepojí umenie s komunikáciou dm

Umeleckú súčasť kampane pripravila ilustrátorka Sasha Chagina, s ktorou dm spolupracuje od roku 2022. Ústredným prvkom bude tentoraz putovná inštalácia s názvom „Som dosť veľká na to, aby som o menštruácii hovorila otvorene“. Znázorňuje štyri fázy menštruačného cyklu a jeho prežívania, do ktorých môžu okoloidúci vstúpiť a pomyselne si ich prežiť. S cieľom detabuizovať tému menštruácie navštívi inštalácia počas leta postupne všetky krajské mestá, kde bude umiestnená vo vybraných obchodných centrách. Jej rozpracovania sa objavia aj na dm ON TOUR a dm ženskom behu a jej jednotlivé ilustrované prvky nájdu zákazníci na viacerých miestach. Výrazným odkazom na inštaláciu budú odznaky, ktoré sú tohtoročným fyzickým symbolom kampane. O priestorový návrh a realizáciu inštalácie sa postaral Ateliér ELoo!

dm ON TOUR predstaví kampaň aj možnosťou osobného stretnutia

Odkazy kampane budú šírené aj prostredníctvom roadshow dm ON TOUR, v rámci ktorej sa postupne v ôsmich krajských mestách uskutoční v termíne od 8. do 30. júna 2024 jednodňové podujatie so zámerom inšpirovať svojich zákazníkov a ponúknuť im možnosť, aby si vedome našli pár minút pre seba a pozreli sa na svoje zdravie, stav mysle a duševnú silu. Na podujatí, ktorým bude sprevádzať Vera Wisterová, budú k dispozícii cvičenie jogy, interaktívne prednášky, ženské „superfood“ a moderované diskusie so zaujímavými hosťmi. A, samozrejme, nebudú chýbať ani darčeky pre návštevníkov podujatia.

Ďalšie súčasti kampane

Kampaň a jej prvky budú ďalej komunikované aj v rámci podujatia dm ženský beh, prostredníctvom rôznych interných workshopov a vzdelávacích aktivít, ako aj vďaka možnosti pre zamestnancov dm zúčastniť sa na expertnom dobrovoľníctve.

