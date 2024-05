Skromný, talentovaný a neúnavný. Čo stojí za výkonmi Juraja Slafkovského?

(Zdroj: Budiš)

„Pamätám si najmä to, že Juraj bol pri natáčaní mimoriadne ústretový, milý a ochotný. Napriek veku totálny profesionál. Vtedy sme ani len netušili, že prežije v NHL výnimočnú sezónu. A hlavne, že na Majstrovstvách sveta v hokeji posilní náš reprezentačný tím. Vo firme preto dnes panuje doslova nadšenie, že sme stále spojení s týmto výnimočným športovcom a príjemným chalanom,“ hovorí riaditeľ segmentu nealko spoločnosti BUDIŠ, a.s. Juraj Slaninka, a dodáva, že vo firme sú už televízory naladené tak, aby čo najviac zamestnancov mohlo pozerať zápasy našich hokejistov aj v čase, kedy sú v práci. „Poviem to diplomaticky – nikto vo vedení firmy sa nebude hnevať, keď budú ľudia pozerať, alebo aspoň počúvať prenosy zo zápasov našich,“ hovorí Juraj Slaninka.

Na otázku, či Juraj Slafkovský pije BUDIŠ aj „v civile“, Juraj Slaninka odpovedal, že pokiaľ má možnosť, tak predpokladá, že zrejme áno. „Vo videu sme sa síce hrali s myšlienkou, že si berie do Kanady našu minerálku, ale reálne to také jednoduché nie je. Ale viem, že Juraj ako športovec oceňuje fakt, že Budiš obsahuje množstvo dôležitých minerálov, ktoré telo musí po vynaložení fyzického výkonu dopĺňať,“ hovorí Slaninka.

Samotný Juraj Slafkovský sa podobne vyjadril aj minulý rok pri rozhovoroch o kampani pre BUDIŠ a zopakoval to aj teraz. „Spojenie so značkou BUDIŠ je pre mňa prirodzené. Som športovec a viem, že na tréningoch aj v zápasoch vydávam veľké množstvo energie a stratím pri tom veľa minerálov. To vie každý športovec, ale aj človek, ktorý fyzicky pracuje, rekreačne športuje, skrátka každý, kto je nejako fyzicky aktívny. A na dopĺňanie minerálov je Budiška ideálna. Navyše viem, že telo chýbajúce minerály najlepšie absorbuje práve pitím vody, takže je to ešte aj takto potvrdené,“ dodal k téme pitného režimu Juraj Slafkovský. Navyše platí, že na Majstrovstvách sveta v hokeji bude horúco tak či tak. Osviežujúcu Budišku, ktorá vie dodať energiu tým pádom ocení vlastne každý.

Útočník Montreal Canadiens je nepochybne najväčšou hviezdou slovenského reprezentačného tímu a jednou z kľúčových postáv celých MS. Čakali ho desiatky novinárov, fanúšikovia a podrobne ho naštudovali všetci súperi slovenskej reprezentácie. Fenomenálny mladík ukončil sezónu v NHL s 50-timi kanadskými bodmi (20 gólov a 30 asistencií) a bol jedným zo šestice najvyťažovanejších útočníkov v celom tíme.

Posledný, dvadsiaty gól sezóny v NHL, strelil za Montreal Canadiens v poslednom zápase sezóny. Inkasoval za to prémiu 250 tisíc dolárov a následne si už začal baliť kufre na Majstrovstvá sveta v Českej republike.

„Poviem to tak, ako to naozaj cítim. Ak sa Jurajovi bude na MS v hokeji dariť tak, ako sa mu darilo počas celej sezóny v NHL, majú sa fanúšikovia našej hokejovej reprezentácie, čo býva tradične vlastne celé Slovensko, na čo tešiť. My v Budiši sa naňho tešíme už teraz,“ povedal ešte pred Majstrovstvami Juraj Slaninka.

