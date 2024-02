Slovensko má ďalší unikát: Vďaka larvám recyklujeme plasty efektívnejšie!

Larvy muchy čiernej (Zdroj: Kaufland)

Nápad, ako vyčistiť plast tak, aby sa mohol opätovne recyklovať, vznikol vďaka spolupráci molekulárneho biológa, Eduarda Kolesára, so známym obchodným reťazcom. Celé to odštartoval výskum, ktorý potvrdil, že larvy muchy čiernej sú schopné zlikvidovať takmer všetok kuchynský odpad. Dnes už tento jedinečný projekt čaká na získanie Európskeho patentu.

Odborníčky na recykláciu

Dajú sa plastové obaly a fólie znečistené krvou alebo mäsom likvidovať viac ekologicky? Veru áno, ide totiž o obľúbený zdroj potravy spomínaného hmyzu. A tak sa kolobeh prirodzene uzatvára – larvy sa dosýta najedia a zanechajú po sebe iba čistý plast. „Pozorovaním sme zisťovali, kedy zjedia najviac a kedy im naopak jesť nechutí, ako sa po plaste pohybujú, aj prečo z nej utekajú,“ hovorí Eduard Kolesár. Bežne sa takéto plastové obaly čistia praním. Používa sa pri tom veľké množstvo vody a znečisťujú sa aj potrubia či vodné toky. Larvy muchy čiernej to však zvládnu oveľa lepšie.

Ako je to možné? Drobný hmyz nemá zuby, iba savé ústa. Vďaka tomu zbaví plastové obaly organických zvyškov bez ich poškodenia. V noci larvy dostanú plast znečistený zvyškami potravín a do rána ho doslova vyoblizujú do sucha. Po usilovnej práci sa späť vrátia na svoje miesto, kde čakajú na ďalší chod.

Vedeli ste, že?

Slovenské domácnosti priemerne separujú približne 49 percent svojho odpadu, firmy okolo 60 percent. Kaufland ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku dokáže pozitívne zhodnotiť v priemere až 94 percent vlastného vyprodukovaného odpadu.

Znečistené prepravné plasty larvy vyčistia za niekoľko hodín (Zdroj: Kaufland)

Aby sa mu to podarilo, reťazec musel vyriešiť nejeden problém. Napríklad, až 10 percent jeho odpadu tvorili znečistené plasty z obslužných pultov, ktoré putovali priamo do komunálu. A práve tu sa k slovu po prvýkrát dostali larvy. „Hľadali sme spôsoby ako znížiť komunálny odpad a vyčistiť plastové obaly od zvyškov potravín tak, aby sa následne dali recyklovať,“ opisuje vznik výnimočnej spolupráce Roman Briatka, manažér odpadového hospodárstva v spoločnosti Kaufland Slovensko.

"Začali sme s kilovým vreckom našich plastových obalov a testovali sme, či je hmyz schopný ich vyčistiť a do akej miery. Riešili sme napríklad aj otázky, či hmyz nebude tvoriť nejaké mikroplasty. Analýzy ukázali, že larvy žiadne mikroplasty netvoria a odstraňujú iba živočíšne nečistoty. Obal je po vyčistení suchý a schopný recyklácie,“ vysvetľuje R. Briadka. Za rok je takto možné vyčistiť a recyklovať viac ako 1 500 ton plastu.

Kaufland štyrikrát týždenne priváža do Nitry plastové obaly zo všetkých 79 predajní na Slovensku (Zdroj: Kaufland)

Každý kus plastového obalu, ktorý neskončí na skládke či v spaľovni, ale môže sa recyklovať alebo opätovne využiť, sa počíta. „Tento projekt by bez obchodného reťazca nevznikol. Kaufland sa pre mňa stal partnerom, ktorý prispel nielen k nápadu využiť larvy na čistenie plastov, ale aj k jeho realizácii. Zatiaľ je jedinou spoločnosťou, ktorá vďaka larvám dáva druhú šancu znečisteným obalom a verím, že nebude jediná,“ dodáva E. Kolesár.

