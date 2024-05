Prehovoril muž, ktorý strieľal po deťoch na ihrisku! O zranenom chlapcovi údajne nevedel

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

K streľbe na ihrisko malo dôjsť 18. mája 2024 približne o ôsmej hodine večer na Alexyho ulici. "Podľa našich zistení 45-ročný muž strieľal zo vzduchovky z okna bytovky na deti na ihrisko pod tamojšou základnou školou na Alexyho ulici. Zranil pri tom jedného z chlapcov," informovalo mesto na sociálnej sieti.

„S kamarátmi sme si kopali na bránu. Boli sme tam asi pol hodiny, keď som kopol do lopty a zastal som. Zrazu som cítil, ako ma niečo trafilo do ucha. Najprv som si myslel, že niekto do mňa hodil kameň,“ opísal situáciu pre Nový Čas 15-ročný Matej. „Kamarát sa mi pozrel do ucha a videl v ňom náboj, tak sme rýchlo išli za mojimi rodičmi. Tí kontaktovali políciu,“ doplnil deviatak, ktorý navštevuje základnú školu pri ihrisku.

Rodičia chlapca odviezli na vyšetrenie do nemocnice a následne bol vypovedať na policajnej stanici. Jeho kamarát videl, ako strelec zatvára dvere na balkóne a práve to pomohlo policajtom v pátraní.

Informáciu potvrdila aj policajná hovorkyňa Mária Faltániová. „Prípad polícia objasňuje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Poškodený utrpel ľahké zranenie ucha spôsobené výstrelom zo strelnej zbrane, ktorá bola zistená a zaslaná na expertízne skúmanie. Prípad je v štádiu objasňovania,“ skonštatovala.

Strelec sa ospravedlnil

Strelcom bol 46-ročný Ondrej. „Strieľal som z gauča na šnúru na balkóne. Ani by mi nenapadlo, že by som vôbec dakoho trafil. Je mi nesmierne ľúto, že som zranil dieťa. Sám mám predsa syna,“ povedal pre Nový Čas. „Vypočúvali ma na polícii a tam som sa ospravedlnil chlapcovmu otcovi. Bol som tiež v šoku. Zistil som, čo sa stalo, len keď k nám domov prišla polícia,“ tvrdí strelec s tým, že nevedel, že na ihrisku sú deti. Vzduchovku si údajne zadovážil z Čiech kvôli vojne na Ukrajine.