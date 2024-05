PIKANTNÉ FOTO markizáckeho ženícha: Pred objektív sa postavil s HOLÝM... Úúúú!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Fanúšikovia televíznych reality šou si určite spomínajú na poslednú sériu markizáckej Svadby na prvý pohľad. Romantický projekt už dal dokopy niekoľko párov, no až na jeden-jediný sa všetky rozišli. Výnimkou nie sú ani Karin a Dušan, ktorí si svoje "televízne áno" povedali v roku 2022. No a teraz...

Dušana a Karin mnohí označovali za najkrajší pár vôbec. Vzájomná náklonnosť ale akosi nezapracovala, hoci dvojica pôsobila ako vystrihnutá z časopisu. Po šou sa každý z nich vydal svojou cestou a z hľadáčiku širšej verejnosti sa akosi vytratili. Tmavovlasý fešák má však podľa všetkého stále ambície príležitostne sa venovať modelingu, no to, čo ho absolútne definuje, je šport. Okrem toho, že hrá americký futbal, zabrdol aj do kulturistiky a svoje telo poriadne vymakal.

(Zdroj: TV Markíza)

A to, ako vyzerá, aj patrične zúročil. Postavil sa totiž pred objektív jedného z najvyhľadávanejších slovenských fotografov. Dušan si zapózoval pred Lukášom Kimličkom, ktorý už spolupracoval s množstvom ľudí z modelingu, ale aj slovenského šoubiznisu. No a zdá sa, že niekdajší televízny ženích odhodil všetky zábrany... A aj oblečenie!

Na sociálnu sieť Instagram totiž pribudli fotografie, kde už na prvý pohľad nezaujme len Dušanove dokonalé telo. Ale aj to, že je kompletne nahý. Jeho mužškú pýchu zakrýva len kúsok pásky. Netreba dodávať, že pod príspevkom sa to rýchlo zvrtlo na pikantnú diskusiu a nejeden komentár bol v znení, že práve spomínaná páska je jediným, čo im na fotografii prekáža. Uff, to musíte vidieť!