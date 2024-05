VIDEOROZHOVOR Kandidátka do europarlamentu za Hlas – SD: Po atentáte na premiéra môžeme Európe ukázať, že sme schopní sebareflexie.

Paula Puškárová. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Prednášala na prestížnych zahraničných školách. Na Slovensku a v europarlamente sa chce venovať problému kyberšikany na školách. Považuje to za rozsiahly problém, ktorý treba okamžite riešiť. Poukazuje pritom na prieskumy, ktoré odhalili, že takmer 25 percent detí na základných školách a takmer polovica mládeže je šikanovaná na sociálnych sieťach. Má presný návod, ako problém riešiť. A to nielen na Slovensku, ale aj v Európe, kde sú ohrozené naše deti. Rozprávali sme sa poslankyňou NR SR a kandidátkou do europarlamentu Paulou Puškárovou z Hlasu – SD.