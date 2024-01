VOJNA POLICAJTOV je film, ktorý si chceš dať!

(Zdroj: VOJNA POLICAJTOV)

Premiéru, akú chystajú tvorcovia filmu Vojna policajtov, ešte Slovensko nezažilo! Unikátom je samotný film, ktorý prináša príbeh založený na skutočných udalostiach na východnom Slovensku v 90. rokoch. Polícia, SIS a mafia si tu kraľovali ruka v ruke a často na to doplatil - obyčajný človek. Predstavitelia polície, ktorým na spravodlivosti a zmene záležalo, sa často dostali do priameho ohrozenia života. A svedkami násilností a trestných činov boli neraz všední okoloidúci. Košičania napríklad neraz spomínajú, ako im na ulici vybucholo auto, aby niekto niekoho upozornil. Príkladom je aj Alexander Bárta, ktorý pochádza práve z Košic a ktorý stvárnil hlavného hrdinu, policajta Mikiho. “Je to človek, ktorý bojuje za spravodlivosť, za dobro, ale používa na to svoje prostriedky, ktoré sú možno tak trochu v rozpore s tým, ako by sa to malo robiť,” povedal o svojej postave Bárta, ktorý vo filme bude dokonca rozprávať košickým dialektom. Lístky na premiéru sú v predaji v sieti Predpredaj.sk .

Naozaj je to minulosť?

Protagonisti hovoriac o filme dvíhajú varovný prst a upozorňujú, že možno film až tak veľmi iba o minulosti nie je. “Myslím si, že život v 90. rokoch taký bol. Najhoršie na tom ale je, ako je to dnes, pretože si myslím, že veľký rozdiel nie je,” povedal Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý vo filme stvárnil rolu najväčšieho mafiánskeho bossa. Jeho názor podporuje aj Ady Hajdu, ktorý si tiež zahral negatívnu postavu skorumpovaného SISkára: “Takto sa táto republika nastavila a stále to pokračuje, nie je to koniec. Republiku prevzali bývalí komunisti, Štbáci, SISkári a, nanešťastie, nevieme sa toho zbaviť. Udalosti, ktoré sa vtedy diali, mafia, ktorá bola v uliciach, prebehla do parlamentu a na sudcovské miesta a riadila tento štát, hoci už v kravatách. Preto si to treba pripomínať, aby sme nezabudli, z čoho sme vznikli a kam sa už nechceme vrátiť.”

Premiéra v Košiciach, prídu aj herci

Keďže sa film z veľkej miery nakrúcal v Košiciach a najmä dejovo je do metropoly východu zasadený, asi nie je prekvapením, že tvorcovia sa rozhodli zrealizovať slávnostnú premiéru práve v Košiciach. Poňali to ale veľkolepo - premiéra sa uskutoční na obrovskom plátne v Steel Aréne za účasti približne 4 000 divákov. Medzi nimi budú sedieť aj samotní herci a tvorcovia, ktorí tu film uvidia úplne po prvýkrát. Energia a atmosféra bude určite úžasná, aj preto, že diváci si môžu kúpiť lístky dokonca tak, že budú sedieť naozaj blízko pri hercoch, budú môcť získať ich autogram, odfotiť sa s nimi a byť svedkami ich prvých reakcií na film.

Slávnostnej premiéry sa ale zúčastní aj 350 komparzistov, ktorí si vo filme zahrali. Všetci pochádzajú z východu, najmä z Košíc či Prešova a na nakrúcanie sa hlásili dobrovoľne, dokonca si mohli vybrať scény, v ktorých by si chceli zahrať. A tak sa stalo napríklad aj to, že kukláčov vo filme si zahrali reálni kukláči.

Nakrúcanie na mieste vraždy

Autentické sú nielen príbeh či herecké výkony, ale aj lokácie, kde sa nakrúcalo. Napríklad Juraj Loj sa ocitol pri nakrúcaní na mieste, kde sa v 90. rokoch udiala reálna vražda. “Vždy je to mrazivý pocit, keď sa človek nachádza v priestore, kde bol zavraždený človek,” povedal a dodal, prečo si myslí, že by diváci mali na film do kín prísť: “Pretože je to kus našej histórie, o ktorom má veľa ľudí možno mylné informácie. Myslím si, že výprava tohto filmu je výnimočná, kamera je výnimočná, obsadenie je veľmi dobré a vôbec to, ako to Arpád Soltész napísal, ako sa téme venoval, je na slovenské pomery nadštandard.”

Nenechajte si to ujsť!

Ak nestíhate premiéru, film sa v kinách bude hrávať už od 1. februára.

