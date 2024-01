Oveľa väčšiu hrozbu môžu predstavovať rôzne nebezpečné materiály, ktoré by sa k nám mohli dostať ako lukratívny objekt nelegálneho obchodu. Keby prenikli cez našu schengenskú hranicu, mohlo by to ohroziť bezpečnosť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Projekt TRIGLAV má za úlohu tomuto problému zabrániť. Špecializovaní policajti odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia Policajného zboru v spolupráci s ukrajinskými kolegami robia všetko pre to, aby ochránili život a zdravie našich občanov pred touto neviditeľnou hrozbou. K tomu je potrebný neustály odborný výcvik, vzdelávanie a hlavne okamžitá výmena informácií medzi oboma stranami.

Plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia PZ vám prezradí o tomto unikátnom projekte viac.

Spoločne chránime Európu pred CBRN hrozbami (Zdroj: Triglav)

Podrobné informácie o projekte TRIGLAV sa dozviete na webovej stránke: https://www.triglav-cbrn.sk/

Projekt „TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici“ je financovaný v rámci programu "Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť" Európskeho hospodárskeho priestoru.

