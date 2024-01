Parfumy NOVELLISTA: Podčiarknite svoju osobnosť novou vôňou

Luxusné parfumy podčiarkujúce vašu osobnosť, to je značka NOVELLISTA (Zdroj: Givet)

Nájsť parfum, ktorý vám padne ako uliaty, presne vyjadrí, v akom rozpoložení sa cítite a nenápadne zdôrazní, kto naozaj ste, to je sen snáď každého z nás. Zároveň ale nikto z nás nechce svoju vôňu cítiť na niekom inom. Preto je tu značka NOVELLISTA, ktorá presne také parfumy ponúka. Vstúpte s nami do sveta voňavých fantázií.

NOVELLISTA , to sú luxusné parfumy inšpirované svetovými románmi a taktiež to najlepšie, s čím sa môžete vo svete vôní stretnúť – vzácne ingrediencie, vonné oleje a nezameniteľný rukopis prestížnych francúzskych parfumérov. Na začiatku príbehu značky bola túžba zachytiť to, čo sa často nedá ľahko vyjadriť, ale čo dokážu pripomenúť a navodiť vône. Prítomný okamžik, myšlienky, emócie alebo pocity. Inšpiráciou pre značku NOVELLISTA sa tak stali príbehy, témy či miesta klasických literárnych diel.

Parfumy NOVELLISTA spájajú vzácne ingrediencie, vonné oleje a nezameniteľný rukopis prestížnych francúzskych parfumistov. (Zdroj: Givet)

Tvorcovia jednotlivých parfumov sa de facto premenili na známych spisovateľov a podobne ako oni postupne vykresľujú vo svojich dielach hlavnú postavu a odkrývajú všetky jej emócie, povahové rysy, smútky či nadeje, taktiež rozprávajú svojimi vonnými kompozíciami jedinečné príbehy. Je len na vás, aký príbeh si vyberiete a aký mu dáte smer. Vaša vôňa sa tak stane neopakovateľným vyjadrením vašej osobnosti, kreativity a životného štýlu.

Napríklad kvetinovo-orientálna vôňa Rouge Privé vás prenesie do románu Roxana a v závoji damašskej ruže, pivonky a pačuli sa môžete nechať unášať príbehom zvádzania a snov o sláve, ilúziách a úteku. Vďaka kvetinovej vôni s vodnými tónmi Summer Flare sa zasa v okamžiku ocitnete na letnej dovolenke plnej sviežich grapefruitových a mätových nôt. Prípadne radšej prepadnete kúzlu surovej Austrálie, v ktorej sa odohráva príbeh románu Chlapec v buši, vďaka ktorému vznikla drevitá vôňa Unique Wood.

Drevitá vôňa Unique Wood je inšpirovaná príbehom Chlapec v buši. (Zdroj: Givet)

Parfumy NOVELLISTA pochádzajú z francúzskeho Grasse. Toto miesto je považované za kolísku parfumov a dodnes tu nájdete tie najtalentovanejšie „nosy“, ktoré sa podieľajú aj na vzniku týchto vôní a sú na ne právom hrdí. Pokiaľ sa chcete ponoriť do sveta parfumov NOVELLISTA, máte možnosť vyskúšať ich priamo v predajniach NOTINO.





Vône NOVELLISTA pochádzajú z francúzskeho Grasse, kolísky parfumov. (Zdroj: Givet)

- reklamná správa -