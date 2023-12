Legenda vzácnej minerálky ožíva nielen počas sviatkov

(Zdroj: Fatra)

Počas sviatkov zvykneme spomaliť a so svojimi blízkymi si vychutnávame čarovnú až mystickú atmosféru. Je to čas, kedy ožívajú rozprávky, staré legendy a vzácne odkazy našich predkov v podobe tradícií. Na stoloch mnohých Slovákov nemôže chýbať jedinečná a nezameniteľná minerálka Fatra, ktorá má blahodarné účinky a tiež svoj tajomný príbeh.

Podľa starej legendy objavil prútikár Hebda Fatru pri potulkách Záturčím v roku 1929. Chýr o unikátnej minerálke sa rýchlo rozšíril široko ďaleko. Jej popularita rástla naprieč územím i históriou a dnes ju pozná azda každý Slovák. Mnohí však nevedia, aký vzácny je prameň Fatry, ktorý ročne produkuje 16 miliónov litrov. Takmer všetko vypijú Slováci. Na obyvateľa sú to ročne asi tri litre, samozrejme, štatisticky. Nie všetci objavili jej unikátne účinky, v praxi to znamená, že si jej môžeme dopriať aj viac.

(Zdroj: Fatra)

Fatru pozná každý, ale iba málokto vie, že patrí medzi najvzácnejšie minerálky. Na rozdiel od väčšiny je totiž zásaditá a dokáže neutralizovať žalúdočné kyseliny, čo má blahodarný účinok na trávenie. Slováci každoročne vypijú štatisticky celú produkciu jej prameňa. Ten dokáže vydať približne 16 miliónov litrov.

Ideálny spoločník pre chvíle všedné i výnimočné

„Fatru vyvážame iba minimálne. Prakticky celá ročná produkcia sa spotrebuje na Slovensku,“ hovorí Juraj Slaninka, šéf nealko segmentu spoločnosti Budiš, a.s.. Fatru sprevádza aj povesť dobrého pomocníka pre tých, ktorí radi veľa jedia a doprajú si aj viac alkoholu. „Niektorí žartujú, že Fatra sa pije cez víkendy, kedy bývajú oslavy. Teoreticky by to aj mohla byť pravda, ale reálne sa pije každodenne. Má veľmi verných a dlhodobých zákazníkov,“ dodáva Juraj Slaninka.

Vzácny prameň

Prameň Fatry je veľmi vzácny a unikátny. Nachádza sa medzi Veľkou Fatrou, Kremnickými vrchmi, pohorím Žiar a Malou Fatrou. Siaha do hĺbky viac ako sto metrov, kde je vrstva neogénnych pieskov a piesčitých štrkov. Takéto vody sú známe svojou unikátnou čistotou, ale iba zriedka majú zásaditý účinok ako Fatra.

(Zdroj: Fatra)

„Prameň Fatry je vlastne vzácny unikát. Nielen zložením, ale aj kapacitou. Tá nie je extrémne veľká a musíme sa oň zodpovedne starať,“ hovorí Juraj Slaninka a dodáva, že kapacita zodpovedá ročnej spotrebe, ktorá dosahuje v prepočte na jedného Slováka približne tri litre ročne. „Na chuť Fatre prišiel aj český spotrebiteľ a na jej predajoch majú isto podiel aj Slováci žijúci v Českej republike,“ dodáva Juraj Slaninka.

(Zdroj: Fatra)

Takmer storočnica

Prameň Fatry objavili v roku 1929. O sedemnásť rokov neskôr v roku 1946 sa prvý krát začala plniť do fliaš. „Budúci rok oslávime 95. výročie prameňa a následne o 5 rokov storočnicu,“ konštatuje Juraj Slaninka a dodáva, že Fatra sa síce v čase nemení, ale všetko okolo nej prešlo obrovským vývojom. „Fatra je pre nás prémiový produkt. Zložením aj vzácnosťou. Tomu zodpovedá aj balenie. V porovnaní s inými minerálkami je výnimočné, tak isto, ako je výnimočná aj samotná Fatra,“ dodáva na záver Juraj Slaninka.

(Zdroj: Fatra)