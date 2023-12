Elektromobily sú rekordne lacné, jazdeniek je na trhu viac, ceny stagnujú

(Zdroj: AURES Holdings)

Záver roka praje predajom ojazdených áut ako nikdy predtým v minulosti. Najväčší hráč na slovenskom trhu AURES Holdings, prevádzkujúci siete AAA Auto a Mototechna, hlási rekordné predaje, ktoré by sa počas decembra mali priblížiť k magickej hranici stotisíc predaných vozidiel za rok. Celkom bolo na slovenskom sekundárnom trhu v novembri 2023 inzerovaných rekordných takmer 60-tisíc ojazdených vozidiel, o 951 kusov viac ako v októbri. Cenový medián mierne vzrástol - o 200 eur, medián najazdených kilometrov sa nezmenil (167 000), vekový mierne poklesol (9,6 vs. 9,5 roka). Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu s jazdenými vozidlami, ktorú pripravili experti AAA AUTO, najväčšieho predajcu ojazdených vozidiel v SR.