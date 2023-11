V AAA AUTO si už bezplatne overilo históriu vozidiel šesťtisíc Slovákov

(Zdroj: AAA Auto)

„Pre spoločnosť AAA AUTO je tento rok z hľadiska predajných výsledkov rekordný a my chceme tento trend aj naďalej podporovať. Sme radi, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť prístup k údajom o histórii vozidla bez toho, aby sa museli zaviazať k jeho kúpe, a to vďaka spolupráci s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel. Poskytovanie služby preverovania histórie vozidiel vnímame ako ďalší krok k zvyšovaniu štandardov nákupu a predaja na trhu s ojazdenými vozidlami a sme radi, že sa táto služba medzi zákazníkmi osvedčila, keďže ju za necelé tri mesiace využilo už 6 tisíc ľudí," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.

Do RPZV denne pribúda v priemere 10 000 záznamov od viac ako 2 500 subjektov, tzv. prispievateľov, vďaka čomu dnes ODO-Pass obsahuje v priemere 12 záznamov na jedno vozidlo. Oproti roku 2018, kedy to bolo v priemere 5 záznamov je to výrazný posun v hodnovernosti overenia vozidla smerom k vyššej výpovednej hodnote pre spotrebiteľa a ľahšiemu odhaleniu prípadnej manipulácie so stavom odometra. Navyše ODO-Pass ako jediný poskytuje relevantné údaje s uvedením konkrétneho zdroja, životnej situácie a dátumu zápisu daného záznamu. Spotrebiteľ tak zistí nielen históriu nájazdu kilometrov, ale dokáže jednoducho identifikovať zdroj potenciálneho problému.

„Cítime, že je našou zodpovednosťou chrániť kupujúcich pred nečestnými praktikami pri predaji ojazdených vozidiel. Preto sme nadviazali úzku spoluprácu so spoločnosťou AAA AUTO, ktorá zdieľa naše hodnoty. Našim cieľom je sprístupniť kupujúcim informácie, ktoré im umožnia bezpečne a s istotou investovať do kúpy ojazdeného vozidla. ODO-Pass a AUTO-Pass predstavujú výpisy, ktoré poskytujú nielen kontrolu nad informáciami o vozidle, ale aj otvárajú dvere k uváženým rozhodnutiam o jeho kúpe. Výpisy kupujúcim umožnia nahliadnuť do histórie vozidla, čím pomáhajú odhaliť akékoľvek problémy, ktoré by mohli byť inak utajené,“ hovorí Róbert Zrubák, konateľ spoločnosti IRIS IDENT – prevádzkovateľa RPZV.

Spoločnosť AAA AUTO neustále upozorňuje na riziká pri kúpe ojazdeného automobilu, medzi ktoré patrí aj manipulácia s odometrom, čiže stočené kilometre na vozidle, ďalej skryté vady auta pri jeho predaji, ako sú napríklad poškodenia po nehode, výskyt automobilu v pátraní alebo vozidlo v exekúcii. Týmto hrozbám sa teraz zákazníci budú môcť jednoducho vyhnúť, keďže okrem bezplatných informácií o histórii najazdených kilometrov získaných formou ODO-Passu, majú možnosť získať úplný prehľad o konkrétnom vozidle prostredníctvom AUTO–Passu so zľavou 50 %.

„Našou prioritou je bezpečnosť nákupu ojazdeného auta. Pri výkupe automobilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že viac ako 65 % vozidiel na výkupe odmietame. Trh je síce už v lepšom stave ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi, hlavne čo sa týka stáčania kilometrov na odometri alebo odcudzenia áut, ale podvody sú momentálne viac sofistikované a vyžadujú si väčšie úsilie, skúsenosti a vybavenie pri ich odhalení. Preverovaniu automobilov preto venujeme významné úsilie, ako po personálnej stránke, tak z hľadiska používaných moderných technológií a zdrojov informácií. Do overovania histórie vozidiel tak investujeme státisíce eur ročne,“ dodáva Karolína Topolová.

