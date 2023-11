Je to odpískané: Ide sa do predĺženia!

Kaufland vám slovenský hokej dopraje aj naďalej (Zdroj: Kaufland)

Máte radi hokej? Kaufland vám ho s chuťou dopraje aj naďalej. Predlžuje spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja, a naďalej tak ostáva najväčším komerčným partnerom slovenského hokeja.

Kaufland a Slovenský zväz ľadového hokeja posilnili vzájomnú spoluprácu počas uplynulého Nemeckého pohára, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia oboch strán. Nemecký reťazec tak obhájil pozíciu kľúčového hráča v rámci podpory slovenského hokeja minimálne počas najbližších 6 rokov.

Obchodný reťazec Kaufland stojí pri slovenskom hokeji už od roku 2017. Množstvo úspechov slovenského hokeja tak bolo možných práve vďaka jeho podpore: na Slovensku sa podarilo zorganizovať napríklad viacero prípravných zápasov pred svetovým šampionátom, úspešné turnaje Kaufland Cup či Vianočný Kaufland Cup, majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov či majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov divízie I.

Kaufland stál pri slovenskom hokeji aj počas zisku historických bronzových medailí zo zimných olympijských hier 2022 či počas organizácie seniorských majstrovstiev sveta 2019 v Bratislave a Košiciach.

Kaufland je pre slovenský hokej dôležitým partnerom (Zdroj: Kaufland)

"Rád by som poďakoval spoločnosti Kaufland za dlhoročnú podporu slovenského hokeja, ktorú v roku 2017 započal generálny riaditeľ Paul Pauls a v ktorej teraz pokračuje aj nový generálny riaditeľ, pán Sven Reinhard. Kaufland je zárukou stability a pomoci pre slovenský hokej. Verím, že v najbližšom období spolu zažijeme viacero úspechov na ľadovej ploche a že aj vďaka podpore takého silného partnera budeme na Slovensku vychovávať ďalšie hokejové talenty a úspešných mladých ľudí. Každoročne príde na náborovú akciu Deti na hokej cez 1 500 detí a ďalšie stovky dievčat sa zúčastnia Dievčenského hokejového víkendu. Pracujeme na pohybovej gramotnosti detí vďaka Centru športu pri základnej škole a mnohé ďalšie projekty sa nám darí rozbehnúť vďaka silnej podpore spoločnosti Kaufland," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Spoločnosť Kaufland bude hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja, slovenskej seniorskej reprezentácie mužov aj žien a všetkých mládežníckych reprezentácií. Zároveň bude hlavným partnerom dôležitých náborových projektov ako Deti na hokej, Hokejová galaxia, Dievčenský hokejový víkend, rozvojových projektov ako Centrum športu pri základnej škole, nábor a rozvoj rozhodcov, ako aj galavečera a prestížnej ankety Hokejista roka, projektu centralizovanej príprav hráčov do 18 rokov či turnaja Hlinka Gretzky Cup.

Sven Reinhard a Miroslav Šatan na Nemeckom pohári 2023 (Zdroj: Kaufland)

“Sme radi, že sa naša dobrá a úspešná spolupráca týmto predlžuje,” ocenil dohodu o predĺžení aj Sven Reinhard, generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika. “Od jej začiatku sme kládli dôraz na dlhodobo udržateľnú podporu slovenského hokeja vo všetkých jeho podobách. Teší nás, že môžeme byť naďalej jeho stabilným partnerom.”

Vďaka podpore spoločnosti Kaufland organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja aj každoročný medzinárodný turnaj Kaufland Cup, ktorý už dnes nesie nový názov Vianočný Kaufland Cup a na ktorý sa môžu aj tento december v predvianočnom období tešiť slovenskí fanúšikovia.

„Kaufland je pre slovenský hokej dôležitým partnerom, a preto sa veľmi tešíme, že prepojenie našich dvoch značiek bude pokračovať minimálne do roku 2028. Špeciálne chcem oceniť aktívnu a cielenú prácu Kauflandu s naším partnerstvom, čo sa prejavuje v konzistentnom náraste parametrov ich značky. My za slovenský hokej budeme robiť všetko pre to, aby tento úspešný príbeh aj naďalej pokračoval,” povedal riaditeľ Marketingu SZĽH Miloš Lalka.

Prezident SZĽH Miroslav Šatan, generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo, riaditeľ Marketingu SZĽH Miloš Lalka spolu s ďalšími členmi delegácie SZĽH uzavreli dohodu so spoločnosťou Kaufland, ktorú zastupoval generálny riaditeľ Sven Reinhard počas medzinárodného turnaja Nemecký pohár 2023, ktorý sa konal od 8. do 12. novembra v nemeckom mestečku Landshut. Spoluprácu uzavreli symbolicky v šatni slovenskej hokejovej reprezentácie.

