Linde Material Handling: Tri dekády inovácií a úspechov na Slovensku

Za tri dekády pôsobenia na slovenskom trhu Linde dodala svojim zákazníkom najmodernejšie technológie a riešenia, ktoré prispeli k rozvoju mnohých odvetví slovenského priemyslu. „Tam kde vy vidíte sklad, my vidíme tisícky precíznych procesov a operácií, ktoré zabezpečujú prevádzku skladov a výrobných hál po celom Slovensku. Aj preto v Linde neustále investujeme do nových technológií, ktoré zefektívňujú intralogistiku a prevádzku firiem a chránia zdravie ľudí,“ hovorí Matúš Beníček, Obchodný riaditeľ v spoločnosti Linde Material Handling.

Ekologický pohon. Slovenská pobočka spoločnosti, ktorá bola založená ako jedna z prvých v strednej Európe, sa stala synonymom pre kvalitu, udržateľnosť a inovácie. Manipulačná technika Linde bola historicky známa najmä modelmi so spaľovacím motorom. Vďaka novým ekologickým prístupom dokázala Linde prispôsobiť portfólio modernej dobe a dnes tvoria väčšinu vozíkov dodávaných Slovensko modely s elektrickým pohonom, ktoré sa môžu pýšiť nájazdom takmer dvoch desiatok tisíc prevádzkových hodín. Približne dve tretiny Linde vozíkov neskôr získava druhý život vďaka inovatívnemu repasovaciemu programu, čo potvrdzuje záväzok spoločnosti k udržateľnosti.

Digitalizácia a automatizácia sú v trende. Až 60% predaných vozíkov Linde je vybavených technológiou :connect pre manažment flotily. Aj vďaka technológii :connect dokážu spoločnosti efektívnejšie a bezpečnejšie manipulovať s materiálom a vyhodnocovať nastavené procesy. Linde svojimi automatizovanými riešeniami zásadne zmenila logistický priemysel a aj vďaka týmto vyspelým technológiám dnes intralogistika konkuruje leteckému či automobilovému priemyslu. Pred pár rokmi mali premiéru elektrické vozíky s integrovaným systémom riadenia, či lítium-ionóvé batérie a dnes sa odhaduje, že v roku 2025 budú 4 z 5 vozíkov automatizovaných.

Vitajte v business class. Spoločnosť Linde Material Handling sa môže pochváliť portfóliom s viac ako 77 sériami s 382 modelovými variantami vozíkov, v ktorých sa snúbi dizajn, precíznosť, ergonómia, bezpečnosť a prvotriedna kvalita. Niet divu, že Linde vozíky pravidelne získavajú v medzinárodnej súťaži ocenenie „Red Dot“ za dizajn, na ktorom spolupracujú už vyše 30 rokov s partnerskou spoločnosťou Porsche Engineering.

Bezpečnosť má pre Linde najvyššiu prioritu, čo odráža narastajúci záujem o bezpečnostné opatrenia na trhu. Mŕtve uhly, ťažko prehľadné miesta a rozptyľovanie hlukom predstavujú v intralogistike permanentné bezpečnostné riziko. Inovatívny asistenčný systém Linde Safety Guard dnes umožňuje identifikovať osoby a zóny v bezprostrednom okolí vozíkov s presnosťou až na 10 cm a vďaka aktívnym alarmom pomáha predchádzať nebezpečným situáciám.

Kvalita služieb vďaka ľuďom a novým procesom.

Linde Material Handling sa za 30 rokov pretransformovala na lídra v oblasti intralogistiky na Slovensku. Dnes zamestnáva viac ako 100 zamestnancov – technikov a špecialistov, ktorí prinášajú inovatívne riešenia pre moderné logistické parky a prevádzky. „Pre porovnanie, v začiatkoch pôsobenia firmy bol najbližší servisný technik schopný prísť k zákazníkovi do niekoľkých dní a doručenie náhradných dielov trvalo minimálne 48 hodín. Vďaka strategickej polohe našich regionálnych skladov dodávame náhradné diely do 5 hodín a pri zásahoch je náš servisný technik na mieste u klienta do jednej hodiny, a to kdekoľvek na Slovensku,“ upresňuje Rudolf Nitschneider, riaditeľ servisu Linde na Slovensku.

A ako sa Linde pripravuje na ďalšiu úspešnú éru? Matúš Beníček dodáva: "S hrdosťou sa pozeráme na to, čo sme dosiahli, a s odhodlaním sa pripravujeme na ďalšie dekády inovácií. Naším záväzkom je, aby sme naďalej zlepšovali a zjednodušovali životy ľudí a podnikov na Slovensku.“

