Štartuje veľtrh nábytku MODDOM: V ponuke objavíte aj dvojmetrové svietidlo v tvare jeleňa!

(Zdroj: MODDOM)

Už od stredy 18. októbra bude bratislavská Incheba patriť nábytku a dizajnovým doplnkom pre dotvorenie bývania. Počas piatich dní – až do nedele 22. októbra – sa návštevníkom predstaví takmer 100 vystavovateľov: domácich aj zahraničných výrobcov a predajcov nábytku a doplnkov pre zariadenie interiéru, ale aj vonkajších priestorov ako sú terasy či zimné záhrady. V období poznačenom zvyšovaním cien sú príjemným bonusom zľavy, ktoré viacerí vystavovatelia ponúkajú len pri príležitosti veľtrhu.

Výber pre dobrý spánok

Ľahnúť si po dlhom a vyčerpávajúcom dni do postele a zregenerovať sa osviežujúcim spánkom je na nezaplatenie. Na veľtrhu MODDOM nebude chýbať široké zastúpenie postelí a matracov, vďaka ktorým bude spánok ešte príjemnejší.

Dizajnové stoly pre výnimočný interiér

Jedálenský stôl je považovaný za jeden z najdôležitejších kusov nábytku v domácnosti. Na veľtrhu MODDOM si návštevníci budú môcť vybrať nielen jednoduchšie a praktické stoly, ale aj tie dizajnové a luxusné.

(Zdroj: Bamyca)

Sedacie súpravy do každého priestoru

Nájsť tú správnu sedaciu súpravu je niekedy poriadna výzva. Interiéry majú svoje parametre, do ktorých je potrebné sa vtesnať a zároveň dosiahnuť, aby sedačka ladila so zvyšným nábytkom. Vďaka ponuke na veľtrhu si každý bude môcť navoliť rozmery, farby a poťahy, ktoré mu vyhovujú – či už potrebuje sedačku do garsónky alebo veľkého rodinného domu.

Keď sa fantázii medze nekladú

Kvalitný nábytok a bytové doplnky vyrobené ručne v Indii v limitovanom množstve, z drevín ako palisander, americký dub či teak, vlnené koberce, nádherné krištáľové lustre, alebo závesy z výnimočných látok, ktoré navyše môžu byť aj nehorľavé či antibakteriálne – na veľtrhu môžu návštevníci popustiť uzdu svojej fantázii, alebo sa poradiť s odborníkmi, ktoré riešenie je pre nich a ich bývanie to najvhodnejšie. Skvelou možnosťou, ako dodať interiéru štýl, sú doplnky z dielne svetových dizajnérov ako Uto Balmoral, Stefano Giovannoni, Marcantonio a ďalších – na veľtrhu nájdete napríklad impozantné svietidlo v tvare jeleňa vysoké až 2 metre.

Foto jeleň (Zdroj: Asharia)

MODDOM ponúkne aj vybavenie a technológie pre zariadenie terás, lodžií a zimných záhrad: nábytok z teaku, ratanu či suaru a pergoly, tienenie či presklené systémy. O energetickú pohodu sa postarajú tepelné čerpadlá, krbové systémy, biokrby, parné krby, LED elektrické krby či plynové ohniská.

Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Veľtrh MODDOM sa uskutoční v nasledujúcich časoch:

streda – sobota 10:00 – 18:00

nedeľa 10:00 – 17:00

Hlavným partnerom je Zoznam.sk, ďalšími partnermi sú Finreport.sk a Daibau.sk.

