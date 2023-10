Neplodnosť a stres ohrozujú mladé páry čoraz viac

Vo vyššom veku môžu páry zaskočiť nečakané komplikácie s otehotnením. (Zdroj: freepik.com)

Ste zaneprázdnení kariérou a odkladáte rodinu? Ak si hovoríte, že na dieťa máte čas, mali by ste sa nad tým poriadne zamyslieť. S vyšším vekom totiž klesá šanca na otehotnenie a pribúdajú problémy s plodnosťou. Preventívne vyšetrenia reproactive vám pomôžu zistiť, či problémy hrozia aj vám.

Založenie rodiny je v dnešnom rýchlom svete pre mnohé páry medzi poslednými prioritami. Prednosť má kariéra, zábava, hypotéka, auto alebo finančná nezávislosť. Ale páry, ktoré plánujú deti, môžu po 30-tke prekvapiť neočakávané situácie. Mužom klesá kvalita spermií, ženy môžu zaskočiť zmeny menštruácie.

Viac stresu - viac problémov

K rizikám neplodnosti u žien patria poruchy ovulácie, anomálie maternice, PCOS syndróm (syndróm polycystických vaječníkov). U mužov sa môže objaviť problematický spermiogram. Komplikácie navyše so sebou prináša aj stres a úzkosť z neúspechu.

Tie sa môžu prejaviť najmä u párov, ktoré prekročia hranicu 30 rokov. Odborníci totiž označujú ideálny vek na počatie medzi 18 a 31 rokom života. Je to najlepší vek nielen pre zdravý vývoj plodu, ale aj pre nízke riziko spontánnych potratov. Naopak, s každým ďalším rokom sa toto riziko zvyšuje. Každej desiatej žene totiž hrozí, že príde spontánne o dieťa. Po prekročení 40-tky sa môže neúspechom skončiť až tretina tehotenstiev a po 45. roku to môže byť až polovica.

Preventívne vyšetrenia reproactive pomôžu odhaliť možnosti vašej plodnosti. (Zdroj: Medirex.sk)

Ani otehotnenie samo osebe nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Pravdepodobnosť počatia v jednom ovulačnom cykle sa pohybuje medzi 17 % a 25 %. Odborníci zdôrazňujú, že ak sa žene do 35 rokov nepodarí otehotnieť počas jedného roka, mala by vyhľadať odbornú pomoc v centrách asistovanej reprodukcie.

Reproactive pomáha pri prevencii

Aby sme problém zachytili včas, je potrebná prevencia. Centrum reprodukčnej medicíny Gyncare poskytuje jedinečné preventívne vyšetrenia pre mladých ľudí vo veku 25 - 35 rokov. Obom nádejným rodičom odhalia stav ich reprodukčného zdravia a potenciál plodnosti. V rámci testov získajú informácie o funkcii štítnej žľazy, hormonálnom profile či krvnom obraze. U mužov je súčasťou vyšetrenia vyhodnotenie spermiogramu.

Jeden z balíkov vyšetrení reproactive obsahuje aj genetickú analýzu, vďaka ktorej dvojica získa dôležité informácie ako je rezerva vajíčok, sledovanie ovulácie. Získate aj ucelený prehľad o možných genetických mutáciách. Tie môžu mať negatívny vplyv na schopnosť otehotnieť a plodnosť oboch partnerov.

Vaše zdravie v najlepších rukách

Balíčky vyšetrení reproactive vznikli v spolupráci špičkových odborníkov v laboratóriách Medirex, a.s. a centrách asistovanej reprodukcie Gyncare, s.r.o. Pri nepriaznivých výsledkoch sú ihneď k dispozícii konzultácie s lekármi v Gyncare, ktorí urobia maximum pre vytúžený výsledok.

- reklamná správa -