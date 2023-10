Štýlové inšpirácie, rady a nápady na pekné bývanie

Veľtrh nábytku MODDOM v Inchebe je ideálnou možnosťou porovnať ponuku viacerých výrobcov a predajcov a využiť výhodné zľavy. (Zdroj: Moddom)

Ak plánujete zariaďovať svoj dom či byt, zaujímate sa o aktuálne trendy, alebo chcete svoj interiér skrášliť a oživiť doplnkami, nemali by ste vynechať veľtrh nábytku MODDOM, ktorý štartuje už 18. októbra v bratislavskej Inchebe. Počas piatich dní – až do nedele 22. októbra – sa vám predstavia domáci aj zahraničí výrobcovia a predajcovia nábytku a doplnkov pre zariadenie interiéru, ale aj vonkajších priestorov ako sú terasy či zimné záhrady. V období poznačenom zvyšovaním cien určite dobre padnú zľavy, ktoré viacerí vystavovatelia ponúkajú len pri príležitosti veľtrhu.

Zaspávajte s dobrým pocitom

Ľahnúť si po dlhom a vyčerpávajúcom dni do postele a zregenerovať sa osviežujúcim spánkom je na nezaplatenie. Na veľtrhu MODDOM nebude chýbať široké zastúpenie postelí a matracov, vďaka ktorým bude spánok ešte príjemnejší. Je všeobecne známe, že levanduľa má upokojujúce účinky, čo si do zreteľa vzali aj výrobcovia matracov. V ponuke tak objavíte napríklad matrac s penou s obsahom esenciálneho levanduľového oleja či s rovnako liečivou kamilkou. Zišla by sa vám nová posteľ? V ostatej dobe sú moderné čalúnené kúsky, ktoré interiéru dodávajú nádych hotelového luxusu, a zároveň pridávajú interiéru na útulnosti. Príďte si vybrať na MODDOM tú svoju!

Dizajnové stoly pre výnimočný interiér

Jedálenský stôl je považovaný za jeden z najdôležitejších kusov nábytku v domácnosti. Či už sú to rýchle raňajky v zhone, sviatočný obed alebo niekoľkochodová večera s priateľmi, stôl je miestom, pri ktorom sa „deje život“. Na veľtrhu MODDOM si budete môcť vybrať nielen jednoduchšie a praktické stoly, ale aj tie dizajnové a luxusné. Napríklad atypické výrezy stredového podnožia stola MAESTY sa rozhodne stanú stredobodom celého interiéru.

Foto MAESTY (Zdroj: BAMYCA)

Sedacie súpravy do každého priestoru

Nájsť tú správnu sedaciu súpravu je niekedy poriadna výzva. Interiéry majú svoje parametre, do ktorých je potrebné sa vtesnať a zároveň dosiahnuť, aby sedačka ladila so zvyšným nábytkom. Vďaka ponuke na veľtrhu si v Inchebe budete môcť navoliť rozmery, farby a poťahy, ktoré vám vyhovujú – či už potrebujete sedačku do garsónky alebo veľkého rodinného domu.

Keď sa fantázii medze nekladú

Kvalitný nábytok a bytové doplnky vyrobené ručne v Indii v limitovanom množstve, z drevín ako palisander, americký dub či teak, vlnené koberce, nádherné krištáľové lustre alebo závesy z výnimočných látok, ktoré navyše môžu byť aj nehorľavé či antibakteriálne. Novinka – záves HARALD v trendy šedej farbe s florálnym vzorom je na dotyk mäkkučký ako bavlna, ale vyrobený z polyesteru kvôli lepšej údržbe. Alebo dáte prednosť zlatému závesu VEUTTO? Na veľtrhu môžete popustiť uzdu svojej fantázii, alebo sa poradiť s odborníkmi, ktoré riešenie je pre vás a vaše bývanie to najvhodnejšie. Istota je, že váš domov bude jedinečný a originálny.

Foto VEUTTO (Zdroj: TEXTBYT s.r.o.)

Súčasťou veľtrhu MODDOM bude už tradične aj výstava výtvarného umenia ART. V poradí 27. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu zaplní bratislavskú Inchebu od 18. do 22. októbra. Viac informácií nájdete na www.incheba.sk.

