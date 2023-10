Ako cestovať a nenaletieť v zahraničí podvodníkom? Poradí vám expert na kyberbezpečnosť

Karol Suchánek (Zdroj: mBank.sk)

Pozor na letiskách!

Ľudia si neuvedomujú, že nebezpečie na nich číha ešte pred samotným odletom v letovej hale, a to najmä ak sa pripojujú na verejnú sieť wi-fi. Problém s verejnou sieťou wi-fi vidí Karol Suchánek, expert na digitálnu bezpečnosť a ambasádor mBank, v tom, že nikdy neviete, kto vám danú wi-fi poskytol a aké údaje na nej sleduje. Ak sa napríklad prihlásite do svojho účtu alebo budete dokončovať objednávku so zadávaním čísla vašej karty, je možné, že ho zadávate práve podvodníkom. „Rovnako si treba dávať pozor aj na nabíjacie porty. Ak si chcete nabiť mobil a nablízku máte USB port, nikdy to nerobte priamo cez kábel. Radšej si nájdite klasickú zásuvku a použite nabíjačku do siete. Nikdy totiž neviete, aké dáta vám niekto prenesie do mobilu, prípadne ich z neho získa. Takýmto spôsobom môže váš mobil napadnúť aj vírus,“ dodáva expert.

Karol Suchánek ďalej dopĺňa, že ak v zahraničí platí u obchodníka alebo vyberá peniaze z bankomatu, vždy volí miestnu menu. „Ak by som zvolil eurá, transakcia by sa prerátala nevýhodným kurzom. Zablokovať tieto nevýhodné DCC platby umožňuje napríklad aj aplikácia od mBank,“ hovorí Suchánek a dodáva, že rovnako sa dajú v tejto aplikácii zablokovať aj bankomaty s vysokým poplatkom za výber.

Ako bezpečne v zahraničí vyberať hotovosť?

Podľa experta na kyberbezpečnosť by si ľudia mali na neznámych miestach vyberať peniaze iba v priestoroch banky. „Sú bezpečnejšie, pretože podvodníci v nich len tak ľahko nenainštalujú falošnú čítačku kariet. Najlepšie je, keď si tzv. bankomatovú miestnosť v banke otvoríte svojou kartou. Môžete si skontrolovať aj vstupy na vkladanie karty. Nemali by vám napr. zostať v ruke. Na bankomate nemajú čo robiť ani rôzne polepy, či zvláštne vyzerajúca klávesnica.“

Najistejšie je podľa Karola Suchánka vyberať peniaze z bankomatu bezkontaktne, zabráni sa tým možnému skopírovaniu magnetického prúžku na karte. Napr. v aplikácii od mBank si môžete tento prúžok na pár klikov zablokovať. Takže, ak by ho aj podvodníci skopírovali, kartu nebudú môcť zneužiť. „Treba byť opatrný aj pri zadávaní PINu, napríklad zakrytím klávesnice kvôli prípadným kamerám nainštalovaným podvodníkmi,“ dodáva Suchánek.

Používajte bezpečnostné funkcionality!

Využívanie bezpečnostných možností jednotlivých bánk znižuje riziko straty financií. Napríklad mBank poskytuje svojim klientom rôzne bezpečnostné funkcie vo svojej aplikácii vo svojej aplikácii. Môžete si nastaviť limity pre výbery hotovosti alebo platby v obchode, alebo si po návrate domov zablokujte zahraničné transakcie. „Vďaka bezplatným notifikáciám budete mať prehľad o každej transakcii. Ak by ste kartu stratili alebo neviete, kde ju máte, môžete ju dočasne zablokovať. Následne ju ľahko, cez dva kliky opäť spustíte,“ radí digitálny expert Karol Suchánek.

mBank sa téme bezpečnosti venuje už dlhodobo. Cieľom jej kampane #NaBezpecnostiZalezi je zvýšiť povedomie o hrozbách, edukovať ľudí a chrániť tak ich cenné údaje a peniaze. Na svojom webe venuje digitálnej bezpečnosti dve sekcie - čo môže urobiť pre bezpečnosť klient a čo banka.

