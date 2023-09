Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní stredoškolákov. Špeciálne videá Zdravoveda môžu inšpirovať mladých ľudí k prevencii a pochopeniu zdravotníckeho systému

Ilustračné foto (Zdroj: Union)

Kto uhrádza moje vyšetrenie na pohotovosti a prečo doplácam za lieky? Ako viem ja sám odľahčiť náš zdravotnícky systém a aké mám u lekára práva? Na tieto otázky odpovedá svojím pilotným projektom didaktických videí Union zdravotná poisťovňa v spolupráci so známou vzdelávacou organizáciou Zmudri a zdravotníckym portálom Ozdravme. Prvé videá sa k stredoškolákom dostanú už tento školský rok.

Od unikátneho projektu Zdravovedy si riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma sľubuje osvetu, zvýšenie povedomia ale aj záujmu o zdravotníctvo a vlastné zdravie, a to najmä u mladých študentov, pre ktorých sú videá nadizajnované. „V Unione kladieme veľký dôraz na prevenciu, ako prví sme na Slovensku zaviedli skríningy onkologických ochorení a teraz je nám cťou pokračovať s osvetou aj v školách,“ vysvetľuje Jozef Koma. „V našej spoločnosti panuje nesprávny dojem, že zdravotníctvo je zadarmo. S tým súvisí mnoho nešťastných zaužívaných zvykov, ľudia majú k prevencii a k zodpovednosti za vlastné zdravie vlažný postoj a štatistiky návštev u špecialistov sú na Slovensku v porovnaní so zahraničím naopak dvojnásobné. Je dôležité vedieť, ako samotný systém funguje.“

Organizácia Zmudri, ktorú stredoškoláci poznajú vďaka vtipným vzdelávacím videám, oslovuje dnes takmer každého 5-teho stredoškolského učiteľa. „Do Zdravovedy sme sa pustili s radosťou. Vieme, že poznatky o systéme či vlastnom zdraví v rámci školských osnov nie sú k dispozícii, preto sme hrdí, že sme súčasťou tejto lastovičky, ktorá skutočne môže zlepšiť povedomie mladých ľudí a následne aj ich zodpovednosť k vlastnému zdraviu,“ vysvetľuje Lukáš Priškin za Zmudri.sk. „Veľmi by sme si priali, aby projekt Zdravovedy pokračoval, a venoval sa neskôr aj téme ľudských zdrojov v zdravotníctve, prevencii jednotlivých chorôb či detailnejšie ceste pacienta v systéme. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre náš systém, pre odborníkov i nás poistencov veľkou výzvou,“ dodáva riaditeľ portálu Ozdravme Šimon Jeseňák. Ambíciu pokračovať so Zdravovedou potvrdzuje aj Union, ktorý vidí vo vzdelávaní mladých ľudí veľký potenciál a uvažuje nad tvorbou e-booku, testov zo Zdravovedy či ďalších špecializovaných videí. Presah do sféry vzdelávania vníma ako pridanú hodnotu súkromnej zdravotnej poisťovne.

Tri edukačné videá zatiaľ pokrývajú témy zdravotníckeho systému, liekov či prevencie a práv pacienta. Slávnostne si ich ako prví mohli 21. septembra 2023 pozrieť stredoškoláci z Gymnázia Grösslingová v Bratislave. Uvedenia do života sa zúčastnili tvorcovia videa a tiež mladý lekár Marek Kajan, ktorý je aj úspešným výtvarníkom a na sociálnych sieťach známym influencerom. Jeho príspevky o živote medika prilákali na Instagrame tisícky fanúšikov, ktorých budúci chirurg humornou formou inšpiruje k vzdelávaniu i zdravému životnému štýlu.

Union verí, že videá Zdravovedy, ktoré záujemcovia nájdu priamo na webe Unionu, budú učitelia využívať v kombinácii s diskusiami s odborníkmi zo zdravotníctva. „Online forma garantuje ich dostupnosť naprieč celým Slovenskom, ideálnym doplnkom je prizvať si na vyučovaciu hodinu miestneho lekára, zdravotnú sestru či iného odborníka z oblasti zdravotníctva a poskytnúť tak mladým ľuďom zážitkové učenie. Kontakt s praxou je aj v tejto oblasti veľkým benefitom, ktorý si stredoškoláci ľahšie zapamätajú,“ dodáva za Union zdravotnú poisťovňu hovorkyňa Kristína Baluchová.

