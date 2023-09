Aby sa vašim školákom dobre spalo, nepodceňte jednu vec!

Mnoho detí svoje obliečky miluje celé roky. (Zdroj: goldea.sk)

Každý rodič vie, že keď sa školák dobre vyspí, má hneď lepšiu náladu a v škole mu to lepšie páli. Lenže čo robiť, keď oni sa tomu spánku tak často bránia a odďaľujú odchod do „brlôžka“, ako sa len dá?! Prejdite im cez rozum! Vytvorte doma svojim deťom posteľové kráľovstvo, do ktorého sa budú tešiť.

Slovenské deti spia vo všedné dni v priemere osem hodín. Deti, ktoré spávajú pravidelne menej, bývajú častejšie hyperaktívne a nepozorné. To zhoršuje ich schopnosť učiť sa a sústrediť sa na výučbu, čo v konečnom dôsledku prináša horšie školské výsledky. Nástup do školy je náročný predovšetkým pre prváčikov, tí by mali spať aspoň desať hodín denne.

Tu sa bude spať ako na obláčiku!

Pre kvalitný spánok kvalitné obliečky

Kvalitný matrac, vankúš a perina sú samozrejmosťou, ale aj posteľné obliečky sú jednou z podmienok kvalitného spánku. Pokiaľ sú pohodlné a mäkučké, vytvárajú to najlepšie prostredie pre ľahké a rýchle zaspávanie. Obliečky by mali byť jemné, nedráždivé, mäkké, priedušné a savé, preto je bavlna najlepšia voľba. Obliečkam z umelých materiálov sa radšej vyhnite veľkým oblúkom. Deti majú veľmi citlivú pokožku, často sa v noci spotia, a preto je nevyhnutné do detskej postele zaobstarať kvalitné a stálofarebné bavlnené obliečky s vysokou gramážou, ktoré zvládne častejšie pranie. Také nájdete na goldea.sk.

Raz deti odvezie do ríše spánku traktor, inokedy lietadlo či domiešavač

Vedeli ste, že...?

...Odborníci odporúčajú prať detské obliečky raz týždenne.

V takýchto obliečkach sa môžu snívať iba tie najkrajšie sny!

Aby sa do postele tešili

Kvalita materiálu je dôležitá pre rodičov, deti bude hlavne zaujímať, aké majú obliečky obrázky. Aby sa drobci do postele tešili, vyberajte motívy, ktoré ich bavia.

Menšie deti ocenia veľkú farebnosť s obľúbenými motívmi ako je vesmír, dopravné prostriedky, indiáni, dinosaury a rôzne druhy zvierat. Dievčatká by si určite vybrali roztomilé mačičky a chlapcom skôr vyhovujú bagre a hasičské autá. Tínedžeri už volia geometrické tvary a minimalistický dekor so striedmejšou farebnosťou.

Tínedžeri ocenia maskáčový vzor.

Zvoľte správnu veľkosť obliečok

Deti sú v spánku veľmi aktívne. Neustále sa prevaľujú a menia polohu, preto dbajte na správny výber veľkosti posteľnej bielizne. Pokiaľ zvolíte nesprávnu veľkosť, obliečky sa budú zbytočne mačkať a zhrňovať. Aby ste svojim školákom zaistili pokojný a výdatný spánok, zvoľte obliečky zodpovedajúce veľkosti periny a vankúša. Pokiaľ máte špecifický rozmer, nechajte si ich ušiť obliečky na mieru. „Našim zákazníkom ponúkame široký výber štandardizovaných obliečok, ale aj šitie na mieru. Na našom e-shope si zákazník vyberie látku a naše šikovné krajčírky mu ušijú na mieru nielen obliečku na vankúš a perinu, ale ak si bude priať, tak aj závesy alebo čokoľvek ďalšie,“ hovorí Michal Kempa zj e-shopu s bytovým textilom Goldea.

S Goldeou zladíte celú detskú izbu do detailov.

Myslite na bezpečnosť

Pri výbere detských obliečok nesmiete zabúdať ani na bezpečnosť. Vyberajte také zapínanie, u ktorého nehrozí vdýchnutie či podráždenie pokožky. Gombíky sú pre detské obliečky nevhodné, pretože hrozí ich vdýchnutie. Zakladacie obliečky sú síce bezpečné, ale perina aj vankúš z nich často vypadávajú. Najlepšou voľbou je zips. Ten je starostlivo schovaný, neškriabe a nemôže dieťa zraniť. Manipulácia s ním je jednoduchá - jedným ťahom sa pohodlne zaistí perina aj vankúš a nič sa ani nepohne. A zvládne to aj malé dieťa.

Viac na goldea.sk.

