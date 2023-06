Lidl to so šetrením papiera myslí vážne, letáky doručí už aj do Whatsappu

Už len slová nestačia, ak chceme naozaj chrániť prírodu, je potrebné konať. Lidl sa preto už pred piatimi rokmi rozhodol obmedziť produkciu a distribúciu týždenných letákov. Najnovšie ponúka diskont možnosť odoberať ich prostredníctvom známej četovacej aplikácie WhatsApp. Je to ďalší krok Lidla na ceste k trvalej udržateľnosti. Vďaka opatreniam z predošlých rokov minie ročne o 6000 ton papiera menej než predtým.

„Nikto presne nevie koľko letákov sa vytlačí ročne na Slovensku, pravdepodobne však ide o stovky miliónov, čo by predstavovalo desaťtisíce ton papiera. Leták je našim najsilnejším komunikačným nástrojom so zákazníkom, verím však, že informácie o našich akciových ponukách dokážeme čoraz väčšiemu počtu ľudí doručiť elektronicky. Dúfam, že nás budú nasledovať aj ďalšie reťazce a spoločne pomôžeme slovenskej prírode,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing, a dodal: „Zákazníci, ktorí leták ešte stále uprednostňujú v tlačenej forme, ho nájdu v našich predajniach. Pravidelne však prehodnocujme ich počet, ktorý medziročne klesá. Celú finančnú úsporu z netlačenia letákov investujeme do ešte výhodnejších cien našich produktov. Ak sa teda rozhodnete odoberať elektronický leták, pomôžete hneď dvakrát – prírode a aj svojej peňaženke.“

Odoberať letáky prostredníctvom WhatsApp je skutočne jednoduché. Stačí naskenovať QR kód, potvrdiť doručenú správu a dvakrát týždenne – v pondelok a vo štvrtok – dostanete do správy elektronický Lidl leták. Všetky potrebné informácie tak máte doslova na dosah ruky a nezmeškáte už žiadnu výhodnú akciu vo vašom Lidli.

Pred časom sa Lidl na Facebooku spýtal svojich zákazníkov akú formu letákov uprednostňujú. Až 86% z celkového počtu 14 200 hlasujúcich sa vyjadrilo v prospech online verzie. Práve na online komunikáciu so zákazníkmi sa Lidl orientuje čoraz viac. Zákazníci môžu odoberať mailový newsletter, prezerať si letáky na webových stránkach či aplikáciách Lidla.

Prvým krokom Lidlu bola výrazná zmena formátu letáku v roku 2018, keď vďaka prechodu z A3 rozmeru na A4 klesla ročná spotreba papiera o viac ako 1500 ton. V ďalšom roku zrušil Lidl distribúciu pravidelných akčných letákov v tretine regiónov, čo prinieslo úsporu ďalších 850 ton. Nasledovalo plošné zrušenie distribúcie do domácností, dnes už Lidl leták vo svojej poštovej schránke nenájdete a to bez ohľadu na to, kde na Slovensku bývate. V roku 2022 zmenšil rozmer svojho letáku a usporil ďalšie stovky ton papiera a od roku 2023 nevkladá Lidl letáky do vybraných denníkov a týždenníkov čím šetrí ďalších 1500 ton papiera. Na výrobu 6000 ton nerecyklovaného papiera by bolo potrebných približne 100 000 dospelých stromov.

Šetrenie zdrojov je pre Lidl dôležitou témou a preto sa rozhodol vymeniť všetky papierové cenovky vo svojich predajniach za elektronické. Priemerná predajňa, ktorá je rádovo menšia a má užší sortiment než konkurenčné prevádzky, doteraz spotrebovala na cenovky viac 230 kg papiera ročne. Úspora papiera v súčte všetkých predajní prevyšuje 37 ton.

V rámci projektu Voda pre stromy vysadil obchodný reťazec v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v Tatrách už takmer 1 900 000 stromčekov na ploche veľkej ako 1000 futbalových ihrísk.

