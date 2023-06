Školáci si odmerali teplotu na dvoroch. Niekde bol rozdiel až 40 stupňov!

Sedem slovenských škôl zapojených do inovatívneho zážitkového vzdelávania „Voda pre našu budúcnosť“ s podporou značky Finish si vyskúšalo zaujímavú aktivitu priamo na svojich školských dvoroch. Pomocou termokamery si odmerali teplotu rôznych povrchov, aby sa naučili svoje zistenia prakticky preniesť do bežného života. Výsledky boli naozaj prekvapivé!

Keďže v posledných rokoch zažívame na Slovensku teplotné extrémy, deti sa vďaka projektu učia, aké opatrenia môžu robiť samotné školy, aby ovplyvnili mikroklímu. Dôležité je, že sa o klimazmene nielen učia, ale robia aj reálne zmeny na školských dvoroch, ktoré vedú k zníženiu spotreby vody v školách a následne aj v domácnostiach. Deti zo ZŠ v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica skúmali pod dohľadom Ing. Dominika Špiláka, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene tieň pod stromom na tartane, kde namerali zhruba 20 stupňov a na priamom slnku, kde bola teplota aj 60 stupňov. „Žiaci zistili, že čím je vyššia teplota povrchov, tým je vyššia aj teplota vzduchu, vyšší odpar vody a tým pádom sa menej vody drží v pôde. Naučili sa odhadnúť, ktoré materiály sú vhodné na stavbu domov, na zastrešenie, akú výhodu majú zelené plochy či trávnaté porasty, že stromy poskytujú tieň a ochladzujú pôdu,“ vysvetľuje D. Špilák.

Strom zníži teplotu aj o desať stupňov

Projekt Voda pre našu budúcnosť prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade. Ide najmä o vybudovanie prvkov súvisiacich so zadržiavaním vody na školskom pozemku. Deti zo Slovenskej Ľupče už na školskom dvore majú bylinkovú špirálu aj hmyzí hotel. V budúcnosti by ešte chceli vybudovať zelenú strechu a medonosný záhon. Rovnako sa aj školáci na ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach na workshopoch učili o užitočných vodozádržných opatreniach, z ktorých si aj dve vybrali a zrealizovali ich na svojej škole. Prvým z nich bolo zachytávanie dažďovej vody, druhým kosenie inak, čiže nepokosili celý školský dvor, ale zámerne niektoré časti nechali časť roka nepokosené. Ďalšou aktivitou bolo termosnímkovanie školského dvora, počas ktorého si porovnali teplotu asfaltu a trávnatého povrchu a naučili sa, že je potrebné vysádzať čo najviac stromov a trávnatých plôch. Jeden strom vie urobiť až desaťstupňový rozdiel v teplote vo svojom okolí.

Šetriť vodu dokážeme všetci

Zážitkové vzdelávanie prebieha pod taktovkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a už druhý rok ho podporuje značka Finish, ktorá si dala za cieľ šetriť vodu aj prostredníctvom svojich produktov na umývanie riadu. Podľa prieskumov totiž len na Slovensku predmývaním riadov minieme ročne vodu v objeme Štrbského plesa. „Zmeny sa dajú robiť aj malými krokmi, no začať musí každý od seba. Či už to bude doma použitím kvalitných kapsúl bez nutnosti predmývania riadov alebo v školách prostredníctvom sudov na dažďovú vodu. Každá aktivita sa počíta a my radi podporíme projekt, ktorý na deti vplýva dlhodobo a vštepuje im pevné základy do budúcnosti,“ hovorí Kateřina Krestová, manažérka značky Finish. Práve počas leta môže projekt podporiť aj verejnosť kúpou kapsúl do umývačiek riadu Finish, kedy z každého jedného predaného balenia poputuje 20 centov na projekt Voda pre našu budúcnosť a vzdelávanie detí o vode.

