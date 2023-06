Košický Kulturpark toto leto roztancuje Punding pani Elvisovej aj Curly Simon

Elektro-indie-popová kapela Puding pani Elvisovej bola založená ako hudobný projekt ešte v roku 1995. Tvoria ju Sylvia „Slivka“ Menyhertová (spev), Miloš Rabatin (bicie), Peter „Pino“ Ungvölgyi (klávesy) a Viliam Lauko (basgitara). Za sebou má albumy Automati, Play/Pause/Eject, π (pí) a Tektonická platňa. Posledný Mohérpop (2021) mapuje obdobie ich začiatkov a prináša kolekciu doteraz nevydaných EP a rádiových singlov. Hudba skupiny má jedinečný svojský rukopis, pričom ide o mix tanečnej elektronickej hudby a iných experimentov.

Členovia Pudingu pani Elvisovej svojou hudobnou farebnosťou a pódiovou bezprostrednosťou dokázali zaujať poslucháčov aj mimo našich hraníc. Koncertovali na Szigete, v anglickom Bristole či na prestížnom francúzskom festivale Transmusicales. Chýry o ich koncertnej energii spečatila soška Radio Head Awards, ktorú v kategórii Najlepšia koncertná kapela roka získali trikrát po sebe. Po päťročnom autorskom tichu sú „pudingáči“ späť a ich fanúšikovia môžu s nimi stráviť príjemný večer.

Nebudú jediní, kto sa o priazeň publika bude v tento večer uchádzať. Na Leto v Kulturparku zavíta aj spevák, textár a hudobný producent The Curly Simon, vlastným menom Simon Štubniak. Svoje hudobné pôsobenie začal v roku 2016 ako spevák kapely Don’t Trust Butterflies a o tri roky neskôr vydal svoje sólové EP ''Moon Boy.'' Pesnička Muse bola veľmi úspešná a získala aj ocenenie Skladba roka v ankete Radio_Head Awards. V roku 2020 vydal s Matejom Turcerom svoj debutový, žánrovo rozmanitý album ‘’Things We Don’t Say’’ a opäť bodoval ako Objav roka. Táto spolupráca trvá dodnes a vzišlo z nej ďalšie EP “Keď sa stmieva“ a očakávať možno aj ďalší štúdiový album. Zatiaľ premiérovo uviedol na Grape Výklade prvý singel s názvom Letní blázni v spolupráci s Janou Kirschner.

Mladý umelec má pred sebou sľubnú kariéru a sníva o tom, že by si raz zahral napríklad na Coachelle v Kalifornii alebo na Sziget festivale v Budapešti. Hoci začínal hudobnú kariéru anglickými pesničkami, v poslednom čase ho čoraz častejšie môžeme počuť spievať v rodnom jazyku. Odštartovala to skladba Keď padal sneh, ktorú nahral so skupinou Fallgrapp. Na svojej najnovšej piesni Choď už domov spolupracoval s Yaelom a Katarziou. Z koncertu však určite neodchádzajte, ale vypočujte si ho celý.

