Festival Lodenica oslavuje 25 rokov, na Zelenej vode vystúpi legenda Jaromír Nohavica, Čechomor aj Slniečko!

Na Lodenici zahrá legendárny Jaromír Nohavica, skupiny Čechomor, Kamelot, prvá dáma českej country scény Věra Martinová aj piešťanská legenda folkrockovej hudobnej scény skupina Slniečko.

Po niekoľkých rokoch hľadania našli organizátori festivalu náhradu za pôvodný autokamping v Piešťanoch. Lodenica 2023 sa presúva do skvelého areálu na Zelenej vode v Novom meste nad Váhom, kde sa všetci stretneme 31. augusta až 2. septembra a oslávime štvrťstoročie jedinečného festivalu.

„Verím, že tento priestor nám bude slúžiť zase po dlhé roky. Dramaturgiu Lodenice sme pripravili na dvoch pódiách, takže po rokoch pôstu vám predstavíme interpretov aj na alternatívnej scéne, čo bude druhá veľká zmena. Táto scéna začína svoju produkciu už vo štvrtok 31. augusta v areáli Zelenej vody a bude pokračovať aj ďalšie dva dni vždy od 14:00 do 01:00 hodiny. Program tejto scény včas zverejnime,“ vysvetľuje dramaturg Lodenice František Grebeči.

Na Lodenici tento rok zahrá ostravský folkový spevák, textár, skladateľ a gitarista Jaromír Nohavica, obľúbená folkrocková kapela Čechomor, prvá dáma českej country scény Věra Martinová, skupina Kamelot, prešovská formácia Hrdza, piešťanská legenda folkrockovej hudobnej scény skupina Slniečko, kapely Fleret, Poutníci a mnohí ďalší.

"Veľká scéna čiže hlavné pódium bude hrať 31. augusta od 17:00 hodiny. A v piatok a sobotu začíname vždy od 15:00 hodiny. Tento ročník Lodenice bude 25. výročím od jej založenia a bude sa niesť v slogane "Memorial legiend Lodenice, spomienka na kamarátov". Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 31.8. na Veľkej scéne spomienkový koncert, kde vám zahráme a spolu si zaspievame piesne tých kamarátov, ktorí nám po desaťročia tvorili program Lodenice, ale už nie sú medzi nami. V tento deň sme sa rozhodli dať priestor aj Romanovi Horkému a skupine Kamelot, pretože je to jediný interpret, ktorý hral na všetkých ročníkoch Lodenice. Teda Kamelot bude už vo štvrtok a iste nám prinesie dobré správy pre nasledujúce ročníky Lodenice. Každý deň sa nám prestavia legendy našej muziky, ktoré spolu s nami tvorili program, rozdávali nám energiu a optimizmus do nášho života. Ubezpečujem vás, že Lodenica bude tradičná so všetkým, čo k nej patrí. Čoskoro vám predstavíme celú dramaturgiu. Tešíme sa na vás, milí priatelia, na vás, naše skvelé publikum, ktoré nám štvrťstoročie dokázalo zachovať priazeň a bez ktorého by Lodenica neexistovala. Stretneme sa na Zelenej vode v Novom meste nad Váhom,“ pozýva fanúšikov Lodenice František Grebeči.

Nenechajte si ujsť festival Lodenica 31. augusta 2. septembra 2023 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Všetky informácie o Lodenici nájdete na https://www.lodenica.sk/. Vstupenky na festival sa dajú kúpiť online z pohodlia domova na Predpredaj.sk alebo na niektorom z predajných miest, napríklad v každom Telekom centre.

