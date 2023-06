TOPFEST Slovakia 2023 je skutočne za dverami

Areál RC letiska Abrahám (mapa TU) má veľkorysú rozlohu pre konanie takého podujatia, akým je festival TOPFEST SLOVAKIA 2023. Na tento ročník je jeho kapacita nastavená na návštevnosť v počte 15-tisíc ľudí. Do budúcna však letisko a priľahlé pozemky organizátorom umožňujú kapacitu až zdvojnásobiť.

S ohľadom na nedávne silné a prívalové dažde sa mnohí obávajú poveternostných podmienok počas víkendu od 23. do 25. júna, no organizátori sú presvedčení, že pekné festivalové počasie, ktoré si vysnili, sa splnia. Celá ich niekoľkomesačná snaha, pričom len príprava areálu, rozmiestnenie pódií a zázemie zabrala takmer polrok, smeruje k jedinému – maximálnej možnej návštevnosti.

Organizátori očakávajú, že tento rok sa im podarí návštevnosť festivalu TOPFEST SLOVAKIA 2023 naplniť na úrovni 10 až 12-tisíc. Pri takýchto počtoch sa treba pripraviť aj na množstvo motorových vozidiel, ktoré fanúšikov dobrej rockovej a metalovej hudby do Abrahámu privezie. Parkovisko je však dostatočne veľké na to, aby mali všetci možnosť zaparkovať. V prípade vyššieho záujmu o parkovanie je tu stále rezervu na rozšírenie o ďalšiu plochu. Určite neurobíte hlúposť, ak si miesto na parkovanie zarezervujete v predstihu. Parkovisko sa otvára vo štvrtok 22. júna 2023 o 18.00 hod. a je v prevádzke do pondelka 26. júna 2023 do 14.00 hod.

Návštevníci z Trnavy a Galanty majú možnosť využiť kyvadlovú dopravu. Tú organizátori pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Autobusy budú premávať v tridsaťminútových intervaloch v dvoch blokoch smerom do Abraháma a po polnoci naspäť do Trnavy resp. Galanty. Presný harmonogram nájdete TU.

Vstupenky na TOPFEST SLOVAKIA 2023 nájdete na Predpredaj.sk.

Množstvo návštevníkov festivalu TOPFEST SLOVAKIA 2023 si ho užije naplno a bude na ňom kempovať. Ak pod stanom, tak v stanovom mestečku, ak v karavane, tak v autokemgingu, ktoré sa otvárajú v piatok 23. júna 2023 o 08.00 hod. Ich súčasťou budú sociálne zariadenia, ktoré nebudú chýbať ani vo festivalovom areáli. Toalety na festivale bude prevádzkovať spoločnosť TOITOI, dôraz sa bude klásť na pravidelné čistenie a aby sa pri nich netvorili dlhé rady. Keďže RC letisko Abrahám má pripojenie na úžitkovú vodu, pre návštevníkov budú k dispozícii kontajnerové sprchy a umývarky, lebo aj festivalový fanúšik má právo na komfort. Stanové mestečko bude návštevníkom k dispozícii najneskôr do pondelka 26. júna do 14:00.

Návštevníka festivalu chcú jeho organizátori uspokojiť nielen line-upom, ale aj gastro zónou. Pri jej príprave bola hlavnou prioritou rýchlosť vybavenia objednávky, teda aby sa v stánkoch nečakalo viac ako 15 minút. Tomu bol prispôsobený počet stánkov. Samozrejme, treba si uvedomiť, že v exponovaných časoch môže vzniknúť nával, ktorému nie je možné ani pri maximálnej snahe zabrániť.

Odporúčame všetkým návštevníkom, ktorí sa na TOPFEST SLOVAKIA 2023 chystajú, aby si so sebou vzali hlavne veľa dobrej nálady a pozitívne nastavené mysle, aby si mohli užiť tri letné dni v jedinečnej hudobnej spoločnosti.

Aktuálne informácie o festivale sú dostupné na stránke www.topfestofficial.sk.

