Spotrebitelia i odborná verejnosť oceňujú vlastné značky COOP Jednoty

Maloobchodná sieť COOP Jednota sa pravidelne zapája do odborných i spotrebiteľských prieskumov a súťaží. Možnosť prezentovať sa na domácich i zahraničných podujatiach prináša nové skúsenosti a cennú spätnú väzbu laickej i odbornej verejnosti pre ďalšie smerovanie a rozvoj aktivít, inovácie a zaradenie nových produktov do tovarového portfólia. V tohtoročnom spotrebiteľskom prieskume Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2023 sa víťazným produktom v kategórii Čerstvé mäso stalo COOP kurča gazdovské chladené PREMIUM. Prvenstvo v kategórii Ovocie a ovocné šťavy si odnášajú COOP jahody ZELOVOC. Ďalšími víťaznými produktmi sa stali COOP ryža guľatá – Limitovaná edícia a COOP tyčinky bez posýpky soli s vlákninou z vlastnej značky JUNIOR. „Najvýznamnejším ocenením je, ak našu prácu pozitívne hodnotia zákazníci. Ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je pre nás motiváciou a zároveň výzvou do budúcnosti, aby sme sa každý rok pripravili pre zákazníkov niečo nové, čo ich osloví, po čom siahnu. Privátne značky tento priestor otvárajú. Predstavujú pre nás možnosť odlíšiť sa od konkurencie, priniesť zákazníkovi niečo „naše“, čo nekúpi v inej predajni a sú jednou z ciest budovania corporate identity. Kľúčovým momentom v spojitosti s našimi vlastnými značkami je, že sú prevažne slovenského pôvodu. Kúpou slovenských výrobkov zákazníci podporujú domácich producentov, čím zároveň napomáhajú rastu ekonomiky, zamestnanosti a nepochybne aj potravinovej sebestačnosti Slovenska. Spoločne so zákazníkmi tak prispievame k trvalým hodnotám,“ uviedol Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko.

Privátne značky COOP Jednoty ako voľba spotrebiteľa

Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka je marketingový program, ktorý monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru. Domáci maloobchodný reťazec sa pravidelne súťaže zúčastňuje a každý rok si odnáša ocenenia od slovenských spotrebiteľov. Portfólio výrobkov vlastných značiek tvorí takmer 750 tovarov, z ktorých 85% pochádza od slovenských dodávateľov, čo je kľúčové z pohľadu obchodnej politiky a kontinuálnej podpory slovenskej produkcie. U zákazníkov sú obľúbené vďaka priaznivému pomeru ceny a kvality. Prostredníctvom vlastných značiek vstúpil v roku 2021 do popredia tiež environmentálne ladený program Jednotne ekologicky. Na obaly produktov vlastných značiek sa postupne umiestňujú grafické symboly v podobe farebných triediacich kontajnerov. Cieľom je edukovať spotrebiteľa a pomôcť mu k správnemu triedeniu prázdnych obalov. Produkty predávané pod vlastnou značkou COOP Jednota sú každý rok pravidelne kontrolované v akreditovaných laboratóriách na Slovensku i v zahraničí. Aj vďaka dôsledným kontrolám môže maloobchodný systém COOP Jednota umiestňovať na výrobkoch vlastných značiek logo Garancia COOP kvality.

Cenu Hermes Komunikátor roka 2022 získala vlastná značka

Dôkazom obľúbenosti privátnych značiek COOP Jednoty je aj ďalšie ocenenie, tentokrát odbornej poroty súťaže Hermes Komunikátor roka. Pred spustením deviateho ročníka prešla súťaž viacerými zmenami. Kategória, v ktorej práce hodnotí odborná porota, dostala nový názov – Cena Hermes. K porote zloženej z odborníkov z akademického prostredia a praxe boli prizvaní aj špecialisti. V marci sa rozhodlo, ktoré spoločnosti komunikujú svoje posolstvá najlepšie. Cenu Hermes Komunikátor roka 2022 v kategórii Dizajn získala COOP Jednota Slovensko za Limitovanú edíciu - COOP Jednota. „V roku 2022 sme na trh uviedli limitovanú edíciu obalov s tradičnými slovenskými motívmi. Predstavili sme výber najobľúbenejších produktov našich zákazníkov v špeciálnom limitovanom prevedení. Redizajn obalov využil jasné farby a tradičné slovenské ľudové motívy. Nové obaly boli následne prezentované aj v komunikačnej kampani, ktorá pracovala práve s faktom, že ide o najobľúbenejšie produkty zákazníkov z portfólia vlastných značiek COOP Jednoty. Cieľom kampane bolo vyzdvihnúť kontinuálnu podporu slovenskej produkcie v našom obchodnom systéme,“ vysvetľuje Margaréta Nosáľová, riaditeľka odboru marketingu, COOP Jednota Slovensko. A dodáva: „Pri vývoji dizajnu obalov vlastných značiek sa opierame o nezameniteľnú charakteristiku a jedinečnú DNA COOP Jednoty. Vlastnosti ako pôvodný, slovenský, tradičný i ďalšie nám poskytujú širokú škálu inšpirácií.“

Víťazstvo na celosvetovej súťaži vlastných značiek

Systém COOP Jednota pravidelne reprezentuje slovenský obchod aj na najväčšej celosvetovej súťaži vlastných značiek Salute to Excellence Award v Amsterdame. Na aktuálnom ročníku súťaže sme v konkurencii viac ako 500 produktov v 90tich kategóriách, od 64 reťazcov z 20 krajín opäť získali prvenstvo. Prvým miestom bol ocenený produkt COOP Tyčinky bez posýpky soli s vlákninou Junior. Porota zložená z odborníkov z oblasti gastronómie, predajcov, výrobcov, dodávateľov aj novinárov posudzovala kritériá ako sú inovatívnosť, chuť a zloženie, balenie (dizajn, materiál, nápaditosť), celkový vzhľad, prevedenie i reálnu hodnotu za predajnú cenu. COOP Jednota si na medzinárodnej pôde tradične udržiava prestížne postavenie v konkurencii najznámejších reťazcov. Od roku 2014 získal domáci reťazec 4 prvé miesta za produkty: COOP Kremžská horčica Mamičkine dobroty, COOP Strúhaný chren Tradičná kvalita, COOP Čaj detský bylinný Junior a COOP Tyčinky bambusové vatové Biova. Súťaž organizuje Asociácia výrobcov privátnych značiek PLMA, ktorá od roku 1979 združuje predajcov a výrobcov vlastných značiek po celom svete.

