Festival Letectva Piešťany 2023 sa blíži a opäť prináša atraktívny program!

Pozvanie na tento festival prijali stálice, nováčikovia a samozrejme nebudú chýbať ani svetoznáme letecké esá. Dychberúce akrobatické vystúpenia predvedú už tradične účastníci z Maďarska. Verný priateľ slovenských leteckých podujatí, legendárny maďarský pilot a akrobat Zoltán Veres si aj pre tohtoročný Festival Letectva pripravil so svojím strojom MXS atraktívne vystúpenie plné manévrov, pri ktorých bude návštevníkom tuhnúť krv v žilách. Za pozornosť bude určite stáť aj program pilota Lajosha Imreho, ktorý predvedie svoje schopnosti vo vrtuľníku Mi-2 Heliforce.

„K ďalším potvrdeným účastníkom patria dnes už naši kamaráti z Poľska. Podobne ako Zoltán Veres, aj Marek Choim predvedie, čo dokáže so svojou leteckou akrobaciou. Som presvedčený, že s použitím farebných dymov a pyrotechniky nám opäť potvrdí, že je pilotom telom i dušou. Rovnako z Poľska priletí známy Maciej Dominiak, prezývaný aj letecký kúzelník, ktorý so svojím vrtuľníkom dokáže robiť divy,“ objasnil Peter Hatalčík z letovej skupiny Festivalu Letectva Piešťany 2023. Samozrejme, čo by to bolo za letecké podujatie, keby na ňom chýbali domáce esá z legendárnej leteckej skupiny Očovskí bačovia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Festival letectva

Program bude pokračovať aj v neskorých nočných hodinách, ktorého súčasťou bude unikátna dronová show s viac ako 100 dronmi a množstvo pyrotechnických a svetelných efektov v kombinácii s bombastickou laserovou show a letovými ukážkami.

Nasledujúci deň bude pokračovať letecký program, ale na svoje si prídu najmä najmenší účastníci festivalu, keď sa na dvoch pódiách budú striedať obľúbení detskí interpreti ako Miro Jaroš, Paci Pac alebo MalinyJam. Celým programom bude sprevádzať Šašo Slížo a okrem hudobných vystúpení si organizátori pripravili aj množstvo sprievodných atrakcií ako bublinovú show s Bublinkou, vzdelávacie aktivity o letectve, divadelné predstavenie o Včielke Elke či detského kúzelníka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Festival letectva

Ešte stále máte možnosť kúpiť si vstupenky na toto obľúbené podujatie pre celú rodinu aj za zvýhodnenú cenu exkluzívne v sieti Predpredaj.sk

- reklamná správa -