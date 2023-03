Deti poznajú stavbu tela zvieraťa, no o jeho potrebách vedia málo. To definuje ich vzťah k nemu

Zvieratá, najmä tie domáce sprevádzajú ľudí od ich začiatku. Pomáhali ľuďom prežiť, zjednodušovali im prácu a boli ich spoločníkmi. Naša spoločnosť sa však dostala do bodu, kedy veľakrát zabúda na dôležitú a nezameniteľnú úlohu zvierat v živote človeka. Sú sprievodcami v starobe, chorobe, upokojujú i tešia v čase smútku a obáv. Ak v detstve chýba interakcia so zvieratami a empatia k nim, láskavý prístup v dospelosti nemožno očakávať.

Potvrdzujú to aj takmer ako 15- ročné skúsenosti tímu iniciatívy Zvierací ombudsman, ktorá sa aktívne venuje vzdelávaniu detí na školách prostredníctvom projektu Detský zvierací ombudsman.

“Deti sa učia na škole o zvieratách len z pohľadu biológie, anatómie. Deti vedia, akú stavbu má telo zvieraťa, čím sa líši od človeka, no pohľad na zviera ako cítiacieho živého tvora vo vzdelávacom systém v súčasnosti chýba,” hovorí Nikola Ďurčíková, právnička iniciatívy a dodáva: ”Deti by mali vedieť, aké majú zvieratá potreby, ako sa o nich starať, správať sa k nim, čo robiť, ak vidia, že sa druhí nesprávajú správne voči zvieratám. My im toto všetko na našich stretnutiach v rámci projektu vysvetľujeme a častokrát sú prekvapení aj samotní učitelia.”



Podľa iniciatívy je dôležité, aby bolo vzdelávanie detí v oblasti ochrany zvierat v školských osnovách povinné. Zvierací ombudsman už podal pripomienku k návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

V rámci projektu Detský zvierací ombudsman navštívil tím Základnú školu Kostolné. Na prednášky chodí spolu s tímom aj psík, no tentokrát to nebolo potrebné, pretože psík už čakal priamo v triede.

Základnú školu totiž "navštevuje" aj 3-mesačný psík Vilko, ktorého vychováva pedagogická asistentka Janka pre jeho budúcu úlohu, pomáhať človeku so zdravotným postihnutím.

Je miláčikom všetkých - detí i zamestnancov, vie vyčariť úsmev na tvári a šíri okolo seba dobrú náladu.

“Spolu s asistentkou Jankou k nám v tom čase prišiel aj Robin. Ráno stihol pobehať celú triedu, „pozdravil deti“, nechal sa pohladkať. Po zvonení si ľahol niekomu k nohám alebo na svoju podložku a čakal na prestávku,” hovorí Inka Plešová, riaditeľka školy a pokračuje, “ Po čase začali deti chodiť so psíkom na prechádzky, aj na školské výlety. Deti sa učili o zvieratko starať a jeho prítomnosť nám priniesla veľa radosti. Po roku potom odišiel z našej školy do rodiny, kde žije nevidiaci chlapec.”

Inku Plešovú dopĺňa Janka Ovčarovičová, “Deti si neraz utierali slzavé oči do jeho kožúška alebo si k nemu ľahli a v spoločnom klbku, bez pohnutia, vydržali veľmi dlho. Deti vyhľadávali Robinovu prítomnosť, keď boli nešťastné a smutné. Robili to bezprostredne a z ich iniciatívy. Samu ma dojímalo, ako deti fantasticky, až intuitívne, na psa reagujú. A s údivom som sledovala ich premenu z frustrácie a neistoty na kľud a pohodu.”

A hoci na začiatku venovali deti psíkovi pozornosť aj počas vyučovania, čo ich vyrušovalo v sústredení sa na učivo, neskôr si na jeho prítomnosť zvykli. Škola musela vylúčiť možné alergie na zviera, no ďalšie prekážky v tom, aby na škole bol psík riaditeľka školy podľa vlastnej skúsenosti nevidí. Je to o správnom nastavení a presvedčení, že pravidelný kontakt detí so zvieratami ich učí pochopeniu, zodpovednosti a starostlivosti. Pre psíka je zase dôležitá socializácia, kontakt s deťmi, pretože v budúcnosti bude asistenčným psom.

Základná škola Kostolné je inšpiráciou pre mnohé iné školy na Slovensku. Je dôkazom toho, že prítomnosť zvieraťa priamo v priestoroch školy, pokiaľ má zviera svojho pána, ktoré ho poslúcha, nie je vôbec problematická. Školy majú na výber z viacerých možností, ako deťom priblížiť tému zvierat. Jarmila Virágová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy uvádza niekoľko tipov spolupráce medzi školskými zariadeniami a organizáciami, ktoré sa venujú výcviku psov so špeciálnym výcvikom, prípadne výcviku psov pre terapeutické účely, alebo pre intervencie s prítomnosťou psa. “Možností je mnoho, napríklad interaktívne workshopy pre deti za prítomnosti psa, zážitkové hodiny s rôznymi témami, pri ktorých budú deti aktívne komunikovať so psami aj s lektorom vo vybraných oblastiach, zaujímavo spracované kvízy, aktivity, kde deti ako praktizujúci kynológovia, dávajú psovi jednoduché povely pod dohľadom psovoda”, hovorí Jarmila Virágová a zároveň konštatuje: ”Vzájomný kontakt detí a psov prináša mnohé pozitíva a je zároveň základným predpokladom pri predchádzaní prípadných negatívnych interakcií detí so psom z dôvodu nedostatku empatie a nepochopenia zvieraťa. Kontakt so psami taktiež rozvíja u detí dôležitú schopnosť vnímať neverbálnu komunikáciu, pôsobí upokojujúco a motivuje ich k lepším fyzickým a mentálnym výsledkom.”

Možností, ako ukázať deťom láskavý prístup k zvieratám je skutočne veľa. Už je len na rozhodnutí škôl, škôlok, pre ktorý sa rozhodnú. Nie je to o hygiene, ani o školských normách či limitoch, ale o presvedčení, vôli a trochu aj o odvahe.

A v prípade čoraz narastajúcej agresii medzi deťmi vrátane prípadov týrania zvierat je to aj nutnosť. Spoločnosť má totiž tendenciu tému zľahčovať, no práve v detstve je potrebné vybudovať pozitívny vzťah k zvieratám, pretože deti budú neskôr tí, čo vytvoria spoločnosť a už teraz rozhodujeme o tom, či bude rešpektujúca voči zvieratám a prírode alebo budeme svedkami násilia a agresie.