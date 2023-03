CIBULA FEST ešte pritvrdzuje. Nadupaný program doplní aj Kabát, Tublatanka a Mirai

Najsilnejší line up vo svojich dejinách sa rozhodli ešte viac zatraktívniť a do menoslovu špičkových interpretov ešte pribudli ďalšie tri zvučné mená. Pri jednom z nich dokonca v roku 2013 dosiahli najväčšiu návštevnosť, aká kedy na CIBULA FESTe bola.

CIBULA FEST to s útokom na titul najlepšieho slovenského festivalu myslí vážne. Len nedávno prekvapil ohlásením pridania celého plnohodnotného dňa do programu a plejádou interpretov, ktorí patria do absolútnej špičky slovenskej a českej hudobnej scény. Kapely ako Pavol Habera a TEAM, No Name, Horkýže Slíže, Tomáš Klus, Traktor, Harlej, Gladiator, Peter Nagy a Indigo, Kali a Peter Pann, Sima, Majself či Heľenine oči vzbudzujú skutočný rešpekt.

Aktuálne do zoznamu týchto hudobných hviezd pribúdajú ďalšie. A nie hocijaké. Po desiatich rokoch sa totiž v termíne 21. – 23. júla do pohraničného pásma vracia Kabát, ktorý sem vtedy prilákal viac ako 13-tisíc návštevníkov a tento rok sa tu predstaví v rámci piatkového programu. Počas prvého dňa festivalu sa môžu návštevníci tešiť aj na kapelu Mirai, ktorá tu mala premiéru minulý rok, patrí do TOP 5 najobľúbenejších kapiel a v minulom roku dvakrát za sebou vypredala 18-tisícovú pražskú O2 Arénu. Je len málo slovenských a českých interpretov z vrcholov domácich scén, ktoré sa ešte na CIBULA FESTe nepredstavili. Jedným z nich je aj Tublatanka, ktorá sa predstaví v sobotu. Legendárna kapela s frontmanom Maťom Ďurindom len pred pár dňami vydala nový album s názvom Uprostred chaosu a na festivale zahrá aj niektoré pesničky, ktoré sa na ňom nachádzajú.

„Ročník 2023 bude pre všetkých naozaj výnimočný. Organizačný tím urobil všetko pre to, aby bol festival nezabudnuteľným a myslím si už teraz, že bude. Také hviezdy z oboch domácich scén pravdepodobne ešte nikdy na jednom festivale nevystúpili. Zrejme si tým šijeme bič sami na seba, lebo prekonať takýto program bude v ďalších ročníkoch veľmi náročné. Ale my máme výzvy radi,“ povedal hlavný organizátor CIBULA FESTu Vladimír Chrenka.

Vstupenky v obmedzenom počte za najvýhodnejšiu cenu 60 € na celý festival budú v predaji len do 15. apríla alebo do vypredania, po tomto termíne či ich vypredaní ich cena stúpne. Rovnako sa od tohto dátumu bude zvyšovať aj cena jednodňovej vstupenky, ktorej cena je aktuálne 29 €.

Viac info na www.cibulafest.eu

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

