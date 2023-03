Rodinný festival hudby, divadla a zábavy opäť v Smižanoch. Tento rok s No Name, Simou, Beátou Dubasovou a ďalšími!

Rodičia vezmite svoje deti, deti priveďte svojich rodičov, babky a dedkov, vytvorte partie kamarátov a príďte si užiť dva krásne spoločné dni v Smižanoch. Pre všetkých je pripravený bohatý hudobný a sprievodný program.

Deň rodiny Smižany

V piatok sa predstavia: SÁM SEBOU, NO NAME a DJ Steeve – G. V sobotu vystúpi dvojica PACI PAC, Basawell, BEÁTA DUBASOVÁ A PANAMA BAND a raperka SIMA. Súčasťou programu v sobotu bude aj vysielanie zápasu slovenských hokejistov z MS v ľadovom hokeji, divadelné predstavenie the Family Bandwagon v podaní divadla Actores a kúzelník Gabi.

Galéria fotiek (6)

Počas celého dňa navyše čakajte bohatý sprievodný program: veľká detská zóna s animátormi, zóna zábavy s nafukovacími atrakciami, ukážky miestnych dobrovoľných hasičov a Slovenského červeného kríža, prezentácie športových klubov, Gastro zóna plná jedál a nápojov, či oddychová zóna s príjemným sedením.

Galéria fotiek (6)

V programe sa myslelo aj na najmenších, pre ktorých budú pripravené tvorivé dielne, súťaže, maľovanie na tvár a mnoho ďalšieho.

Galéria fotiek (6)

Podujatie organizuje Obecné kultúrne centrum v spolupráci s Obcou Smižany.

Informácie: www.okcsmizany.sk

Vstupenky: Predpredaj.sk

