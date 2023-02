Sviatky jari v oáze zdravia a oddychu volajú! Veľká noc v teplej vode bazénov v Bardejovských Kúpeľoch

Galéria fotiek (3) Zdroj: Bardejovské Kúpele

Veľkonočné pobyty patria medzi najobľúbenejšie medzi klientami Bardejovských Kúpeľov, a.s. Hlavné kapacity v najluxusnejších hoteloch Alexander, Ozón a Astória sa vypredajú sa medzi prvými a to zvyčajne v predstihu pred akciou. Na poslednú chvíľu tak ostávajú len kúpeľné vilky. Aj tento rok, v termíne 6. až 11. apríla 2023, pripravili kúpele Veľkonočný pobyt na 3 až 5 nocí. Podľa úrovne ubytovania dvojposteľová izba, pre jednu osobu na noc s plnou penziou, vyjde od 88 eur vo vilkách, do 95 eur v izbách typu Štandard. Izby typu Superior stoja 102 EUR a Exclusive 112 EUR na osobu a noc. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.