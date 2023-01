TešíMa Singles Párty prichádza do Košíc

Veľa z nás túži po láske a rodine. Ale prečo si neužiť naplno aj medziobdobie? Čas bez partnera nám dáva viac priestoru na seba. Môžeme cestovať, učiť sa niečo nové, venovať sa priateľom, plniť si sny.. Tieto jedinečné parties sú pre všetkých, ale najlepšie sa na nich cítia tridsiatnici. Úspešní a nezávislí ľudia, ktorí milujú svoj život. Patríte medzi nich? Tak to by ste nemali chýbať 10. februára na TešíMa Singles Párty v Kasárňach/ Kulturparku v Košiciach, vstupenky sú dostupné na Predpredaj.sk.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TešíMa Singles party

TešíMa prináša nezadaným úplne nový spôsob zoznamovania. Je to večierok, kde jedinou povinnosťou je baviť sa. Môžete prísť so single priateľmi, alebo aj sami - prvý drink si s vami vypijú pomocníci, tzv. „socializační katalyzátori“. A ak sa vám niekto zapáči, pomôžu vám prelomiť ľady. Alebo sa zapojíte do dobrovoľnej, ale veľmi obľúbenej kartičkovej hry. Vytiahnete si osobnosť a budete zisťovať, u koho je kartička s jej slávnym partnerom. Je to skvelá zámienka osloviť presne toho či tú, ktorá sa vám páči.

Čakajú vás skvelí DJs, catering, darčeky, tombola, super atmosféra a štýlový čierny dresscode ako protiklad k ružovým stuhám na valentínskych bonboniérach. Organizátori vás privítajú welcome drinkom a do rána nepustia! Cieľom TešíMa je ukázať vám, že byť single je zábava. Ale kto vie, či tam nestretnete novú lásku. Nemajte strach z nepoznaného a oblečte sa 10. februára do sexy čiernej.

Kúpte si vstupenku na TešíMa Singles Párty 10. 2. 2023 na tomto linku.

