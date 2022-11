Ako vybrať tú najlepšiu peňaženku pre ženu?

Výber peňaženky pre ženu môže byť komplikovaný. Existujú stovky peňaženiek, z ktorých si človek môže vybrať, od tenkých kožených kúskov, cez veľké hrubé peňaženky, až po moderné jednoduché spony. S meniacimi sa technológiami a novými štýlmi dnes nájdete na trhu dostatok možností, vďaka ktorým dokážete urobiť radosť každej dáme. Existuje však niekoľko faktorov, ktoré by ste mali brať pri výbere peňaženky do úvahy.

Základom je materiál

Pokiaľ chcete naozaj kvalitnú peňaženku, ktorá vydrží niekoľko rokov a bude nadčasová, stavte na kožu. Vrchná lícová koža má výrazný, zemitý zápach, ktorý ženy milujú – je totiž symbolom kvality. Ak teda kupujete koženú peňaženku pre ženu vo vašom živote, vždy je dobré investovať do tej najlepšej zrnitej kože. Myslite tiež na to, že peňaženky dámske sú vždy viditeľné, a tak by mali zosobňovať štýl danej dámy.

Myslite na životnosť a pohodlie

Peňaženky sú dôležitým predmetom každodenného nosenia. Chránia cenné predmety vrátane dokladov, kreditných kariet a hotovosti. To posledné, čo by si teda niekto želal, je, aby sa mu peňaženka rozpadla. Nebojte sa preto do kvality investovať. Na rozdiel od lacnejších možností si kvalitné peňaženky, často kožené, vytvárajú časom bohatú patinu. Kožená peňaženka sa tak časom v podstate zlepšuje. Aj keď sa koža v priebehu rokov stane pružnejšou, nepoškodí sa ani sa nerozpadne. Životnosť kožených peňaženiek však, samozrejme, závisí od viac než len od kvality kože, ktorá sa používa. Ručne šité peňaženky majú veľkú výhodu oproti klasickým sériovo vyrábaným peňaženkám, takže určite stavte na prémiovejšie značky.

Keď premýšľate o tak dôležitom predmete, ktorý musíte nosiť so sebou počas celého dňa, hlavným faktorom výberu je zaručene aj pohodlie. Preto si veľa ľudí vyberá práve tenké a malé peňaženky, ktoré veľmi ľahko vkĺznu do vrecka. Ženy však majú rôzne potreby a sú náročné pokiaľ ide o nájdenie vhodnej peňaženky. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že dámske oblečenie často nemá vrecká. Pohodlná peňaženka pre ženu teda nemusí byť nevyhnutne tenká a malá. Namiesto toho by mala byť vhodná do kabelky a mala by poňať všetko potrebné. Môže to byť pokojne aj väčšia peňaženka s popruhom, ktorá dokáže nahradiť mini kabelku, alebo klasická peňaženka s priehradkami – všetko je na osobných preferenciách danej dámy.

Zdroj: Shutterstock.com/JJFarq

Štýl peňaženky dámu reprezentuje

Estetika dámskej peňaženky hovorí veľa o tom, kým je a na čom jej záleží. Čierna kožená peňaženka môže povedať, že žena je profesionálka a chce, aby všetko ladilo, zatiaľ čo svetlohnedá peňaženka má minimalistickejšie a prízemnejšie vibrácie. Potom je tu čerešňový odtieň, ktorý má krásny ružový nádych priťahujúci mnoho žien, alebo rôzne moderné farebné kombinácie a výrazné odtiene.

Štýl ale, samozrejme, neznamená len farbu peňaženky. Pokiaľ stavíte na značkovú kvalitnú peňaženku, je pomerne ťažké urobiť chybu. Ak však vyberáte peňaženku pre módne zdatné ženy, je dôležité si uvedomiť, že dámske peňaženky bývajú dlhšie a tenšie ako pánske. Z tohto dôvodu mnohé módne zdatné dámy pred klasickými veľkými peňaženkami uprednostňujú menšie alebo zaujímavé kúsky, ktoré pôsobia viac žensky. Ak je to typ ženy, ktorá odchádza z domu v teplákoch a tričku, bez kabelky, potom sa budete chcieť poobzerať po štíhlom dizajne, ktorý si môže vložiť do vrecka. Na druhej strane, ak je to typ ženy, ktorá nosí väčšiu kabelku a potrebuje mať pri sebe prakticky úplne všetko, budete chcieť nájsť väčšiu peňaženku, do ktorej sa zmestí viac vecí, než obvykle. Pre výraznejšie dámy, ktoré sa neboja vyčnievať z radu môžete tiež vybrať okázalé peňaženky plné farieb a vzorov. V tom prípade sa pozrite na ponuku značiek, ktoré sa na podobné produkty špecializujú, ako napríklad Desigual.

