Terchovské Vianoce zažijú aj Bratislavčania

V druhej polovici 17. storočia je Terchová začlenená ako súčasť tepličského panstva. S jeho novými majiteľmi prichádzajú do obce i noví usadlíci. Podľa písomných dokladov ide o Valachov, ktorí sa ešte niekedy v 16. storočí usadili v tešínsko - kysuckých vrchoch. Z ich potomkov sa pravdepodobne v druhej polovici 17. storočia prisťahovali aj rodičia Juraja Jánošíka. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc ostatných rokov v Terchovej je betlehem, ktorý v predvečer najkrajších sviatkov roka inštalujú v miestnom rímskokatolíckom kostole zasvätenom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Je dielom tunajších chlapov, rezbárov, konštruktérov, elektromechanikov, ktorí vložili kus vlastného fortieľu i voľného času do tohto, dnes už široko – ďaleko známeho projektu.

Terchovské Vianoce s jej tradíciami sa odohrávajú v Terchovej každoročne už viac ako 40 rokov. Túto tradíciu sprostredkujeme aj Bratislavčanom a Terchovské Vianoce znova „privezieme“ do hlavného mesta.

So svojim folklórnym pásmom, zviazaným so sviatkom Vianoc sa predstavia hudobníci z Terchovej. Ani na Terchovských Vianociach 2022 nebude chýbať jedinečný nástroj slovenskej ľudovej kultúry, slovenské kultúrne dedičstvo zapísané do UNESCO, FUJARA, na ktorú nám muzikanti z Terchovej tiež zahrajú.

V tento rok sa v Bratislave znova predstavia Terchovské Vianoce vo veľkom Evanjelickom kostole, ktorý tomuto sviatku poskytuje dokonalú atmosféru. Táto atmosféra bude úplne jedinečná, sviatočná. Akustika i priestor tohto jedinečného kostola ešte zvýšia celkový zážitok z folklóru, pokory a pokoja. Prijmite pozvanie na tento kultúrny zážitok z kraja Juraja Jánošíka. Tešíme sa na Vás v piatok 9. decembra a veríme, že príjemné posedenie, prípadne v závere i potancovanie a zaspievanie si s kapelou z Terchovej Vás sviatočne naladí. Pre každého návštevníka Terchovských Vianoc 2022 staršieho ako 18 rokov pripravíme pri vstupe uvítací nápoj ochutený horcom, na zdravie!

