Lásku hľadajú na internete. Jednoduché to však nie je

On je ženatý. Ona má dve deti. Obaja sú nešťastní a rozhodnú sa s tým niečo urobiť. Diváci sledujú ich cestu za šťastím od nedôstojného zoznámenia na internete, cez trápne rozpačité spoznávanie, ktoré je potrebné prepiť, až po vytriezvenie, po ktorom zostane len bolesť hlavy.

Inscenácia kladie otázky, ako funguje zoznamovanie cez internet a ako sa princípy týchto vzťahov prenášajú do reality. Citlivá hra mladého australského dramatika Declana Greena nazerá do súkromia ľudí, ktorým v šťastí bráni strach z intimity. “Hrdinovia alebo lepšie povedané anti-hrdinovia tejto anti-lovestory sa vlastne ani neodhaľujú navzájom. To hra odhaľuje veľa o tom, ako premýšľajú a čo si myslia sami o sebe,” povedala na margo hry Anna Polívková. Komédiu 8 GB tvrdýho porna si môžu vychutnať diváci v Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a v Košiciach.

12. november (sobota)

Trnava, Kino Hviezda

Event: www.fb.com/events/1995152930617024

15. november (utorok)

Aula SZU, Banská Bystrica

Event: www.fb.com/events/2585868375059823

16. november (streda)

Dom odborov, Žilina

Event: www.fb.com/events/339973687002010

19. november (sobota)

Kino Scala, Prešov

Event: www.fb.com/events/332313657893781

20. november (nedeľa)

Historická radnica, Košice

Event: www.fb.com/events/2621205424798294

Vstupenky: bit.ly/8GBtvrdyhoPorna

