Verí jedna z najkrajších Sloveniek v silu liečivých kameňov?

Leona Novoberdaliu zvíťazila v súťaži Miss Slovensko v roku 2020. Je tvárou kampaní mnohých značiek, no krása nie je všetko, čím charizmatická blondína oplýva.

Po absolvovaní politickej ekonómie na King’s College London a ukončení magisterského štúdia na University College London v odbore plánovanie, financovanie a vývoj infraštruktúry sa Leona rozhodla v Londýne zostať žiť a podnikať. Pýtali sme sa jej, či verí v silu talizmanov a či nejaký mala alebo má.

Jej odpoveď nás príjemne prekvapila: „Asi nie je náhoda, že ľudia talizmanom dôverujú odpradávna a s obľubou ich vždy nosia pri sebe. Pamätám si, že aj ja som na gymnáziu jeden mala. Bol to náhrdelník, na ktorom bol Angelit- kameň, ktorého účinky mali chrániť a upokojovať. Kúpila som si ho v malom ezoterickom obchode v centre Bratislavy a bol súčasťou každého môjho dňa.“

Veríš v účinky liečivých kameňov?

„V mojom prípade neviem, či to bol priamy účinok daného liečivého kameňa alebo fakt, že tomu dlhé roky verím, čo spôsobilo akýsi „placebo efekt“. Ak si človek chce do života pritiahnuť to, čo mu chýba a naozaj z celého srdca si to praje, treba si vytvoriť v hlave jasný cieľ a vyslať požiadavku “vesmíru”.“

Účinky ktorého z kameňov sa ti najviac páčia?

„Musím priznať, že všetky. Každý liečivý kameň vieme aplikovať na rozličné životné obdobia. Avšak ideálne je, ak dokážeme dosiahnuť všetky účinky zároveň.“

Elegantná kolekcia sektov Hubert Grand v bledučko modrej, pastelovej ružovej a bledozelenej ladí s troma z liečivých kameňov. Bledomodrý Hubert Grand Zero dosage so Sodalitom- kameňom géniov, bledozelený Hubert Grand Blanc Medium Dry s harmonizujúcim Fluoritom, ktorý pomáha uviesť každodenné činnosti do súladu a Hubert Grand Rosé Medium Dry ladí s veľmi dobre známym kameňom priťahujúcim, oživujúcim a prehlbujúcim lásku – Ruženínom. Leony sme sa opýtali aj na jej aktuálne životné obdobie a kameň, ktorý ho vystihuje:

Predsa len, rezonuje niektorý z troch spomínaných kameňov s tebou o trochu viac, než ostatné?

„Aktuálne Sodalit, „kameň géniov“, pretože mojou aktuálnou prioritou je práca, kde potrebujem byť rázna, sústredená a zároveň rozvážna.“

