Biele Karpaty - Kráľovstvo horských bicyklov!

V minulom článku sme vám odporučili príjemnú a pohodovú diaľkovú trasu pozostávajúcu z cyklotrás Bečva, Bevlava a Vážska cyklomagistrála. Tentoraz opustíme pohodlné asfaltové a iné spevnené povrchy a vydáme sa do kopcov.

Keď sme si na poslednej odporúčanej trase na bicykli cestou z Moravy na Slovensko alebo naopak boli schopní uvedomiť, kde práve sme a či sa nachádzame na jednej alebo na druhej strane hranice, teraz bude všetko inak. Pozývame vás do Bielych Karpát. Tu sa plne oddáte nádhernej prírode a krásnym prírodným trasám a že existuje nejaká hranica, to vám pripomenú len hraničné biele kamene s červeným lemovaním.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Biele Karpaty ponúkajú mnoho úžasných trás. Nebudeme však nič predstierať, väčšinou vyžadujú určitú fyzickú kondíciu. Za všetky vám ukážeme jednu, ktorá je skutočne plná nádherných miest. Do zalesnených kopcov vojdete po cyklotrase 5059 za Valašskými Klobúkmi (smer Poteč). Bude sa veľmi krútiť, užijete si zábavnú plnohodnotnú jazdu. Na križovatke Nad Nedašovou Lhotou sa dáte najprv chvíľu po 49, na slovenskej strane po 2311 v smere na Červený Kameň a odtiaľ po 8307 na romantický Vršatec. Tu si môžete dokonca vybrať z niekoľkých trás. Jedna z nich vedie priamo po „čiare“ cez pôvabnú Sidoniu do Vlárskeho priesmyku. Z tunajšej časti Rybníky potom ďalej, opäť pozdĺž hranice po cyklotrasách (za Grofovou po T1) až do mýtmi opradenej kopaničiarskej obce Žítková.

Biele Karpaty vás uhranú. Cestou dolu z príjemného, miestami však aj náročnejšieho terénu úplne zabudnete, že ste chvíľu na Slovensku a chvíľu na Morave. Tieto hory sú divoké, panenské, cítiť z nich nespútanú krásu a veľké tajomstvo. Nezabudnime, že práve po hrebeňoch týchto hôr sa kdesi ďaleko na území dnešného Rumunska dali kedysi do pohybu svojrázni horali – pastieri, ktorí sa pri dlhom putovaní miešali so slovanským obyvateľstvom, až sa pod spoločným označením Valasi stali obyvateľmi týchto hôr, a tiež Javorníkov a Beskýd. Je krásne ísť po ich stopách na bicykli, nemyslíte?

Cyklokarpatom trikrát zdar!

Viac informácií na https://www.vychodni-morava.cz/pohodova-cykloturistika/, www.vychodni-morava.cz, www.vmnakole.cz.

